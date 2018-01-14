أدرار: "أغام أن تيني''، معلم يجسد ثقافة تنظيم شعبة التمور لدى سكان قورارة

و يروي أحد سكان قصر كالي ،الشيخ عمي إبراهيم كالي، الذي يناهز عمره 90 سنة، أنه و منذ صغره وجد هذا المعلم الأثري قائما، حيث يعود إنشاؤه إلى قرون خلت.
و يستمد هذا المعلم الأثري بعده التراثي و ميزته الإجتماعية والسياحية من طابعه المعماري المحلي المتميز، حيث شيد بمواد محلية بهندسة بديعة تعكس العبقرية في فن العمران التي كان يتميز بها سكان المنطقة ، والتي مكنته من تحدي مختلف العوامل الطبيعية من رياح و أمطار و رطوبة المنطقة مما ساعد السكان على استخدامه في تجميع و تخزين التمور.
و قد تم اختيار موقع إنجاز هذا الهيكل القديم بعناية دقيقة جعلته في معزل وحماية من كثبان الرمل الكثيفة التي تنتشر بالمنطقة رغم ارتفاعها إلى مستوى علو جدرانه ، مما يعكس عبقرية القبائل الزناتية التي سكنت هذه المنطقة في الحقب الغابرة ، مثلما أضاف عمي إبراهيم ، الذي لا يزال متشبثا بحرفة الأجداد في صناعة السلالة من سعف النخيل رغم الشيخوخة التي طغت على ملامحه.
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كما أن تشييد هذا المعلم الأثري في موقع يتوسط واحات النخيل الشاسعة بالمنطقة يبرز مدى وعي السكان القدامى بأهمية العمل الجماعي في تنظيم نشاط غرس وجني و تجميع التمور ، مما جعل "أغام أن تيني" أشبه ببورصة محلية للتمور يتم من خلالها التحكم في نشاط إنتاج التمور انطلاقا من تجميعها بهذا المبنى بعد الجني و من ثمة إعادة توزيعها وتسويقها نحو المناطق الأخرى.
و اعتمد في تشييد هذا القصر لتجسيد وظيفته على إنجاز شبه غرف بداخله تخزن فيها محاصيل التمور بعناية للحماية من مختلف العوامل و تغطى بأبواب خشبية في حين تخصص غرفة أكبر من مثيلاتها بداخله لجمع محصول التمور الموجه للتضامن و التبرع للمحتاجين و الذي يساهم فيه أصحاب البساتين بقسط من محصولهم.
و تجسد هذه الطريقة المتميزة في تنظيم نشاط إنتاج التمور قديما عدة معاني وقيم اجتماعية سامية لدى الأجداد تكرس روح العمل الجماعي و التكافل الإجتماعي بين السكان رغم اختلاف مستوياتهم المعيشية .
ولجأ سكان المنطقة لهذا الأسلوب الجماعي في استغلال محاصيل التمور رغم توفر أساليب و طرق أخرى فردية في تخزينها و التي كانت تعتمد على دفنها في ظروف حفظ خاصة.