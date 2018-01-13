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وزير الشباب و الرياضة يحث الشباب على المساهمة في جعل مكسب الاعتراف الرسمي باللغة و الهوية الأمازيغية "حقيقة مكرسة ميدانيا"

  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 09:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 28 مرات
وزير الشباب و الرياضة يحث الشباب على المساهمة في جعل مكسب الاعتراف الرسمي باللغة و الهوية الأمازيغية &quot;حقيقة مكرسة ميدانيا&quot;
صورة وأج أرشيف

بومرداس - حث وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي في  احتفالية رأس السنة الأمازيغية "يناير" يوم الجمعة ببومرداس الشباب على وجه  الخصوص على ضرورة العمل و المساهمة في جعل مكسب الاعتراف الرسمي باللغة و  الهوية الأمازيغية "حقيقة مكرسة ميدانيا و فعليا لتفادي المزايدات و التلاعبات  و الانحرافات".

وأكد وزير الشباب و الرياضة في كلمته ضمن لقاء وطني حول "الهوية و الوحدة  الوطنية" بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لخضر بن زروقي فافا و ممثلي  عدد من الوزارات و الهيئات و مختلف الجمعيات عبر الوطن, بأن المسؤولية تقع على  عنصر الشباب باعتباره يمثل الأغلبية في المجتمع الجزائري في اتخاذ المسلك و  الدرب الصحيح من أجل تجسيد هذا المكسب.

"يجب على كل واحد منا --يقول السيد ولد علي-- رؤية المستقبل بعين الحكمة و  مواصلة بناء مستقبل الأمازيغية بكل طمأنينة و تفاؤل و جعل من يناير بكل ما  يحمله من رمزية و تاريخ يوما للتآخي القوي و التعايش الجماعي و عماد و لبنة  قوية من أجل بناء و تمتين وحدة الشعب".

و في نفس هذا الإطار دعا الوزير كل الشباب الجزائري للمشاركة أكثر في مساعي  "استرجاع و إحياء القيم الحقيقية للتقاليد و الموروث الثقافي الأمازيغي" مؤكدا  بأنه على يقين بأن الموروث الثقافي الأمازيغي و القيم الإيجابية التي يحملها  في طياته "كفيلة لإثبات و توطيد أواصر الأخوة فيما بين الشباب و الشعب  الجزائري ككل عبر كل ربوع الوطن".

و يرى الهادي ولد علي في نفس هذا الإطار بأن بعث الأكاديمية حول تطوير اللغة  الأمازيغية في أقرب وقت كما أمر رئيس الجمهورية هو بمثابة "استكمال بناء صرح  الهوية الوطنية و تجسيد عملي و فعلي لترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور  الأخير و تعزيز الوحدة الوطنية من خلال تكريس عناصر الهوية الوطنية". 

و تضمنت هذه الفعالية التي أشرف على تنظيمها بقاعة المحاضرات لجامعة "أمحمد  بوقرة" ببومرداس المكتب الولائي للتنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج  رئيس الجمهورية و عرفت حضور ممثلي مختلف الجمعيات و الهيئات الشبابية و  الكشافة الإسلامية عبر الوطن, نشاطات متنوعة للعديد من الفرق الفلكلورية و  إلقاء قصائد شعرية و عرض لمسرحية غنائية حول المناسبة و إلقاء عدد من  المحاضرات حول "يناير" من طرف أخصائيين في التاريخ و التراث.

آخر تعديل على السبت, 13 كانون2/يناير 2018 10:24
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وزير الشباب و الرياضة يحث الشباب على المساهمة في جعل مكسب الاعتراف الرسمي باللغة و الهوية الأمازيغية "حقيقة مكرسة ميدانيا"
  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 09:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 28 مرة   شارك

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