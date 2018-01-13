وزير الشباب و الرياضة يحث الشباب على المساهمة في جعل مكسب الاعتراف الرسمي باللغة و الهوية الأمازيغية "حقيقة مكرسة ميدانيا"

بومرداس - حث وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي في احتفالية رأس السنة الأمازيغية "يناير" يوم الجمعة ببومرداس الشباب على وجه الخصوص على ضرورة العمل و المساهمة في جعل مكسب الاعتراف الرسمي باللغة و الهوية الأمازيغية "حقيقة مكرسة ميدانيا و فعليا لتفادي المزايدات و التلاعبات و الانحرافات".

وأكد وزير الشباب و الرياضة في كلمته ضمن لقاء وطني حول "الهوية و الوحدة الوطنية" بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لخضر بن زروقي فافا و ممثلي عدد من الوزارات و الهيئات و مختلف الجمعيات عبر الوطن, بأن المسؤولية تقع على عنصر الشباب باعتباره يمثل الأغلبية في المجتمع الجزائري في اتخاذ المسلك و الدرب الصحيح من أجل تجسيد هذا المكسب.

"يجب على كل واحد منا --يقول السيد ولد علي-- رؤية المستقبل بعين الحكمة و مواصلة بناء مستقبل الأمازيغية بكل طمأنينة و تفاؤل و جعل من يناير بكل ما يحمله من رمزية و تاريخ يوما للتآخي القوي و التعايش الجماعي و عماد و لبنة قوية من أجل بناء و تمتين وحدة الشعب".

و في نفس هذا الإطار دعا الوزير كل الشباب الجزائري للمشاركة أكثر في مساعي "استرجاع و إحياء القيم الحقيقية للتقاليد و الموروث الثقافي الأمازيغي" مؤكدا بأنه على يقين بأن الموروث الثقافي الأمازيغي و القيم الإيجابية التي يحملها في طياته "كفيلة لإثبات و توطيد أواصر الأخوة فيما بين الشباب و الشعب الجزائري ككل عبر كل ربوع الوطن".

و يرى الهادي ولد علي في نفس هذا الإطار بأن بعث الأكاديمية حول تطوير اللغة الأمازيغية في أقرب وقت كما أمر رئيس الجمهورية هو بمثابة "استكمال بناء صرح الهوية الوطنية و تجسيد عملي و فعلي لترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الأخير و تعزيز الوحدة الوطنية من خلال تكريس عناصر الهوية الوطنية".

و تضمنت هذه الفعالية التي أشرف على تنظيمها بقاعة المحاضرات لجامعة "أمحمد بوقرة" ببومرداس المكتب الولائي للتنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية و عرفت حضور ممثلي مختلف الجمعيات و الهيئات الشبابية و الكشافة الإسلامية عبر الوطن, نشاطات متنوعة للعديد من الفرق الفلكلورية و إلقاء قصائد شعرية و عرض لمسرحية غنائية حول المناسبة و إلقاء عدد من المحاضرات حول "يناير" من طرف أخصائيين في التاريخ و التراث.