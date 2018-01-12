تيبازة : أهل شنوة يحيون رأس السنة الأمازيغية على وقع احتفالات مميزة

تيبازة - أحيى أهل شنوة بتيبازة رأس السنة الامازيغية أو يناير على وقع احتفالات مميزة و متنوعة أطلق فيها العنان لمواهب وعادات وتقاليد المنطقة.

ووسط احتفالات رسمية طبعت المناسبة هذه السنة تزين سهرة أمس بهو ملحقة الديوان الوطني للثقافة و الاعلام بشنوة الواقع على ضفاف البحر بحلة تقليدية سميت "قعدة شنوة" إحتضنت فيها خيمة شنوية أصيلة الضيوف و الحاضرين للتعرف عن قرب على مميزات سهرة يناير في المنطقة.

واكتست احتفالات المناسبة طابعا رسميا من خلال إشراف والي تيبازة علي المناسبة بحضور مسؤولين و ومنتخبين و مواطنين جنبا لجنب للتعبير عن أهمية الحدث و حرص السلطات العمومية على الجعل من رأس السنة الامازيغية فرصة ل"إثبات الذات مع الوطن و الهوية" حسب الأصداء التي جمعتها /وأج في عين المكان.

وبعيدا عن الرسميات نظمت جمعية فراشة مسابقة للطهي و الحلويات التقليدية تنافس فيها قرابة 20 امرأة على تقديم أجود ما جادت به الأنامل من أطباق "الكويرات" و "البرمومس بالدجاج" و "المعارك" إلى غيرها من الأطباق الأخرى.

وقدمت جمعية "دارنا للقليعة" وجبة عشاء سهرة يناير بخيمة "قعدة شنوة".. سهرة كانت فيها الأكلة التقليدية بشنوة "الكويرات" و الرشتة" و "الشربة" سيدات المائدة, قبل أن يفسح المجال للتقليد السائد بالمنطقة ختاما للسهرة من خلال وضع طفل صغير داخل صحن كبير مليء بالحلويات كتعبير عن الأمل و مستقبل زاهر.

ودائما في بهو ملحقة ديوان الوطني للإعلام و الثقافة نظم معرض للفنون التشكيلية الامازيغية و كذا الصناعات التقليدية الشنوية سيما منها صناعة الطين والسيراميك والفضة و السلل...

وأضفى المعرض الذي شارك فيه 15 حرفي إلى جانب تيبازة ولايات الجزائر العاصمة و البليدة وتيزي وزو و باتنة و غرداية و سوق أهراس على المناسبة رونقا وجمالا يعبر على "أناقة و تنوع" الهوية الأمازيغية على حد وصف أحد الحاضرين.

وقد حرصت السلطات الولائية على إحياء المناسبة بطابع وطني من خلال إشراك جمعيات وناشطين مهتمين بالثقافة الامازيغية من مختلف ربوع الوطن، حسب ما افاد به ل/وأج مدير الثقافة جيلالي زبدة.

كما تضمن برنامج السهرة حفل فني ساهر أحياه فرق من شنوة و فوكة و سوق أهراس في أجواء عائلية حميمية قبل أن يسدل الستار على السهرة.

وتقريبا نفس الأجواء عاشتها سهرة أمس مختلف الهياكل الثقافية لولاية تيبازة بقوراية وشرشال وحجوط والقليعة من معارض و سهرات فنية ومسابقات في عرض الأزياء و الطبخ التقليدي وكذا محاضرات حول البعد التاريخي للمناسبة وأمسيات شعرية إلى غيرها من النشاطات الثقافية والرياضية الأخرى.