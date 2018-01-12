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الجلفة : إيقاع الأغنية القبائلية والشاوية يلهبان ركح مسرح "احمد بن بوزيد"

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 17:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

الجلفة - إهتز ركح مسرح أحمد بن بوزيد لولاية الجلفة سهرة أمس الخميس على وقع الأغنية القبائلية والشاوية اللتان ألهبتا القاعة وسط حضور  جمهور غفير في فعاليات افتتاح تظاهرة الاحتفال بمناسبة رأس السنة الأمازيغية  ببعدها الوطني الذي كرسه رئيس الجمهورية.

واستهل البرنامج الاحتفالي الذي حضرته السلطات المحلية للولاية بإقامة معرض بالبهو الداخلي للمسرح تزين باللباس القبائلي ومختلف التحف والأدوات الحرفية  التي تشتهر بها الولايات المشاركة في هذا الفعل الثقافي ويتعلق الأمر بكل من  تيزي وزو وبرج بوعريريج وخنشلة وباتنة وغرداية.

وكما بدأت الأهازيج تعلو المكان حيث أمتعت فرقة فلكلورية من بلدية مروانة  ولاية باتنة الجمهور الحاضر زادها ذوي طلقات البارود واللباس الأصيل للفرقة  التي عزفت على الناي والقصبة ونفحات البندير وارتسمت المتعة أكثر للحاضرين الذين انجذبوا للرقص بالقندورة و البرنوس الأوراسي.

ومن جهتها، غنت على ركح مسرح "أحمد بن بوزيد " الفنانة البجاوية "تنهنان" التي ألهبت القاعة بوصلات غنائية تفاعل معها الجمهور وهي التي كانت برداء ولباس تقليدي أصيل حيث الأناقة القبائلية التي ليس لها مثيل بتميز ولوحة فنية فريدة  من فسيفساء الجزائر.

وكما استمتع الحضور بأغاني في الطابع الشاوي وعاد أحد الفنانين إلى أغاني المرحوم "كاتشو" وهي التي عادت بذاكرة الكثيرين إلى هذا الرجل الذي أعطى الكثير للفن الشاوي الأصيل.

 

والجدير بالذكر بدأت الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية بولاية الجلفة بتنشيط  ندوات فكرية على مستوى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية حول هذه المناسبة  لتتواصل الفعاليات على مدار أسبوع كامل من النشاطات الثقافية والعروض المسرحية  ناهيك عن فتح معرض أمام الزوار بدار الثقافة "بن رشد" لإبراز مكنونات التراث الأمازيغي بمختلف ألوانه وفسيفسائه.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجلفة : إيقاع الأغنية القبائلية والشاوية يلهبان ركح مسرح "احمد بن بوزيد"
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 17:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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