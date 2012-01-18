الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2968 بأم البواقي: عادات وتقاليد مرآة عاكسة لهوية الفرد الأمازيغي

يناير بالأهقار : عادات عريقة تعكس التضامن بين السكان في خدمة الأراضي الفلاحية -

رأس السنة الأمازيغية بالشلف: انطلاق فعاليات أسبوع التراث الأمازيغي -

أشغال عمومية ونقل: التأكيد على تنفيذ كل المشاريع والمساهمة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي -

رأس السنة الأمازيغية بالشلف: انطلاق فعاليات أسبوع التراث الأمازيغي -

الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل الى 38ر67 دولارا للبرميل (اوبك) -

الوزير الاول المالي في زيارة عمل للجزائر اعتبارا من يوم السبت -

الخطوط الجوية الجزائرية تقدم توضيحات حول اعتراض إحدى طائراتها من طرف القوات الجوية الفرنسية -

الأكاديمية الجزائرية للأمازيغية ستعمل على انتقاء الأعمال المنجزة حول هذه اللغة -

المنتخب الجزائري للملاكمة (أكابر) : تعيين أحمد دين على رأس العارضة الفنية -

الاحتفال باليوم الوطني للأمازيغية بعنابة فرصة لاستحضار قيم التآزر والتآخي الراسخة في التراث الأمازيغي -

مسرحية أمنوكال تدعو إلى الاهتمام بالثقافة و التاريخ الأمازيغيين -

يناير حدث وطني يمنح للبعد الأمازيغي مكانة هامة في الحياة الاجتماعية للجزائريين -

القضايا البيئية مهمة لتوفير إطار معيشي لائق للمواطن -

الجهود متواصلة لزيادة توظيف أكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة -

الصحافة الوطنية مدعوة للعمل على تعزيز مرجعية الهوية -

باتنة: خيمة عملاقة تختزل عادات وتقاليد منطقة الأوراس في إحياء احتفالية يناير -

الهوية الوطنية موضوع الطبعة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف -

الاحتفالات بيناير بتيبازة: الكويرات سيد الأطباق بلا منازع والحلويات بشرى خير -