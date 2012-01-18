الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2968 بأم البواقي: عادات وتقاليد مرآة عاكسة لهوية الفرد الأمازيغي

وبحضور وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية التي قامت بزيارة إلى الولاية استهلتها أمس الخميس عاشت أم البواقي على وقع عيد "ينار" من خلال برنامج احتفالي يعكس عادات و تقاليد المنطقة.
وقد توقفت الوزيرة بالمناسبة عند عديد المحطات الاحتفالية التي أدرجت ضمن زيارتها التفقدية لمؤسسات وهياكل قطاعها بالولاية على غرار الحفل الذي أقيم بثانوية "بوقادي الجمعي" ببلدية عين فكرون الذي تميز بتنظيم معرض لمختلف المنتجات التقليدية من أواني و ملابس ومأكولات تقليدية, بالإضافة إلى إقامة مأدبة غداء رمزية قدمت خلالها جمعية "أوساليث" تحت خيمة نصبت بالمناسبة أطباقا تقليدية تقدم في ينار على غرار الكسكسي و "العيش" و "الرفيس" و "الشخشوخة"، علاوة على تزين الأطفال والنساء بأزياء وحلي تقليدية مثل "القندورة" و " الخلخال" و "الجبين" و قلادات مصنوعة من حجارة خاصة بالمرأة الشاوية.
كما أدت فرق الرحابة وأخرى فلكلورية استعراضات بالخيل و البارود وكذا ترديد أطفال أغاني تعود للأجداد باللغة الأمازيغية.
بعد ذلك توجهت الوزيرة إلى بلدية عين مليلة حيث زارت أجنحة معرض الصناعات التقليدية المنتجة من طرف مؤسسات مصغرة مستفيدة ضمن قروض الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر قدمت خلالها توجيهات لمسؤولي القطاع بهدف التكفل الأمثل بالفئات الهشة و تفعيل عمل الخلايا الجوارية التضامنية على مستوى النشاط الاجتماعي.