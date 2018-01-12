رأس السنة الأمازيغية بالشلف: انطلاق فعاليات أسبوع التراث الأمازيغي

وشهدت هذه التظاهرة الثقافية التي تم ترسيمها كعيد وطني وعطلة مدفوعة الأجر من طرف رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, حضور وزير الشباب والرياضة, الهادي ولد علي, الذي ثمّن "مسعى الدولة الجزائرية ممثلة في شخص رئيس الجمهورية لاستكمال بناء صرح الهوية الوطنية واستقرار الجزائر".

ولوحظ بقاعة الشهيد "ناصري" إقبال واسع لمختلف شرائح المجتمع للمشاركة في فعاليات هذا النشاط الذي وصفه السيّد ولد علي بأنه "موروث ثقافي نحتفل به منذ آلاف السنين وهو لبنة قوية لبناء وحدة الشعب واستقرار الجزائر" كما قال.

وقالت السيّدة يمينة التي حضرت التظاهرة رفقة أحفادها أن ترسيم يناير كعيد وطني مكّن من ترقية هذه المناسبة التي تندرج ضمن تراث الجزائريين وتاريخهم.

كما اعتبرت هذه المحطّة الثقافية بمثابة جسر لتواصل الأجيال وتلقينهم لعادات وتقاليد مرتبطة برموز وأبطال الأمازيغ وكذا التفاني في خدمة الأرض والحفاظ عليها.

وتم تنظيم بالمناسبة عديد ورشات الكتابة بحروف التيفيناغ لفائدة الأطفال بالإضافة إلى تقديم الفرقة الموسيقية التابعة لدار الثقافة عدة أغاني من التراث الأمازيغي على غرار أغنية "أسندو" التي لاقت إعجاب الحضور, فضلا عن معرض للملابس التقليدية والمأكولات التي تعبر عن الهوية والعادات الأمازيغية.

وسيتخلل أسبوع التراث الأمازيغي الذي يتواصل إلى غاية السابع عشر من الشهر الجاري عديد النشاطات الثقافية والفنية التي تهدف إلى ترقية الثقافة الأمازيغية عبر ولاية الشلف خاصة أن المنطقة معروفة بتنوع وثراء ثقافي, يقول مدير الثقافة أحمد موّدع, على غرار معرض الكتاب الأمازيغي, الخيمة التقليدية بدار الثقافة, معرض لصور وملصقات عن الملكة الأمازيغية تينهينان, بالإضافة إلى محاضرات وأيام دراسية حول السنة الأمازيغية و كذا عروض فلكلورية وأمسيات فنية مع جمعيات ناشطة في مجال التراث الأمازيغي.

وبالخيمة التقليدية تعرف العديد من الزوار والمواطنين المحليين على العادات الغذائية للمجتمع الشلفي خلال هذه المناسبة على غرار أكلة "الطمينة" التي تحضّر بمكونات خاصة وعلى شكل كريات بالإضافة إلى أنواع الكسكس المشهورة بالمنطقة مثل كسكس البلوط وكسكس الحموم فيما تبقى دعوة إحدى العائلات وتبادل الأطباق عادة يحرس عليها مواطنو الشلف.