القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رأس السنة الأمازيغية بالشلف: انطلاق فعاليات أسبوع التراث الأمازيغي

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 15:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات

الشلف -  انطلقت اليوم الجمعة بالقاعة المتعددة الرياضات  الشهيد "ناصري" بالشلف فعاليات أسبوع التراث الأمازيغي وسط حضور واسع  للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني لإحياء رأس السنة الأمازيغية.

وشهدت هذه التظاهرة الثقافية التي تم ترسيمها كعيد وطني وعطلة مدفوعة الأجر  من طرف رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, حضور وزير الشباب والرياضة,  الهادي ولد علي, الذي ثمّن "مسعى الدولة الجزائرية ممثلة في شخص رئيس  الجمهورية لاستكمال بناء صرح الهوية الوطنية واستقرار الجزائر".

ولوحظ بقاعة الشهيد "ناصري" إقبال واسع لمختلف شرائح المجتمع للمشاركة في  فعاليات هذا النشاط الذي وصفه السيّد ولد علي بأنه "موروث ثقافي نحتفل به منذ  آلاف السنين وهو لبنة قوية لبناء وحدة الشعب واستقرار الجزائر" كما قال.

وقالت السيّدة يمينة التي حضرت التظاهرة رفقة أحفادها أن ترسيم يناير كعيد  وطني مكّن من ترقية هذه المناسبة التي تندرج ضمن تراث الجزائريين وتاريخهم.  كما اعتبرت هذه المحطّة الثقافية بمثابة جسر لتواصل الأجيال وتلقينهم لعادات  وتقاليد مرتبطة برموز وأبطال الأمازيغ وكذا التفاني في خدمة الأرض والحفاظ  عليها.

وتم تنظيم بالمناسبة عديد ورشات الكتابة بحروف التيفيناغ لفائدة الأطفال  بالإضافة إلى تقديم الفرقة الموسيقية التابعة لدار الثقافة عدة أغاني من  التراث الأمازيغي على غرار أغنية "أسندو" التي لاقت إعجاب الحضور, فضلا عن  معرض للملابس التقليدية والمأكولات التي تعبر عن الهوية والعادات الأمازيغية.

وسيتخلل أسبوع التراث الأمازيغي الذي يتواصل إلى غاية السابع عشر من الشهر  الجاري عديد النشاطات الثقافية والفنية التي تهدف إلى ترقية الثقافة الأمازيغية عبر ولاية الشلف خاصة أن المنطقة معروفة بتنوع وثراء ثقافي, يقول مدير الثقافة أحمد موّدع, على غرار معرض الكتاب الأمازيغي, الخيمة التقليدية  بدار الثقافة, معرض لصور وملصقات عن الملكة الأمازيغية تينهينان, بالإضافة إلى  محاضرات وأيام دراسية حول السنة الأمازيغية و كذا عروض فلكلورية وأمسيات فنية مع جمعيات ناشطة في مجال التراث الأمازيغي.

 

وبالخيمة التقليدية تعرف العديد من الزوار والمواطنين المحليين على العادات الغذائية للمجتمع الشلفي خلال هذه المناسبة على غرار أكلة "الطمينة" التي  تحضّر بمكونات خاصة وعلى شكل كريات بالإضافة إلى أنواع الكسكس المشهورة بالمنطقة مثل كسكس البلوط وكسكس الحموم فيما تبقى دعوة احدى العائلات وتبادل  الأطباق عادة يحرس عليها مواطنو الشلف. 

كلـمات مفتـاحيــة :
رأس السنة الأمازيغية بالشلف: انطلاق فعاليات أسبوع التراث الأمازيغي
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 15:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.12

يناير 2018: معرض للصناعات التقليدية بالجزائر العاصمة

18.01.12

تيزي وزو: الاحتفال بينّاير في اجواء من البهجة و التشارك 

18.01.12

اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب: دعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتفادي كل نشاط…

18.01.12

إقرار إنشاء اللجنة البرلمانية المختلطة الجزائر-الاتحاد الأوروبي

18.01.12

حجز شاحنتين وأزيد من 17 طنا من المواد الغذائية بأقصى جنوب البلاد   

18.01.12

تيبازة : أهل شنوة يحيون رأس السنة الأمازيغية على وقع احتفالات مميزة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.08

سكن: اطلاق صيغة الترقوي المدعم خلال الأيام المقبلة ( وزير)

18.01.08

طمار: سعر السكن الترقوي المدعم سيحدد وفق لقيمة العقار في  كل منطقة

18.01.10

يناير 2018: احتفال رسمي برأس السنة الأمازيغية

18.01.08

الساتل "ألكوم سات 1 : الرئيس بوتفليقة يجدد التزام الدولة بالتحكم في  التكنولوجيات الحديثة…

18.01.08

الموافقة على المشروع التمهيدي المفصل لإنجاز ميناء الوسط

18.01.08

إطلاق القمر الصناعي ألكوم سات-1 : "عهد جديد بالنسبة للجزائر في مجال التنمية الوطنية"