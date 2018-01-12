إحياء رأس السنة الأمازيغية بتيسمسيلت : انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الأمازيغي الرابع

تيسمسيلت - انطلقت اليوم الجمعة بدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت فعاليات الطبعة الرابعة من الأسبوع الثقافي الأمازيغي التي تقام تحت شعار "يناير...عبر الجزائر" بمناسبة إحياء رأس السنة الأمازيغية "يناير".

وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من المديرية الولائية للثقافة بالتنسيق مع الجمعية الولاية "حواء الونشريس" لترقية المرأة وعرف حضور الوالي عبد القادر بن مسعود بتقديم عروض فلكلورية لجمعيتي "سيدي الهواري" و"الهناء" لإحياء الفن الأصيل لبلدية تيسمسيلت اللتان صنعتا جوا احتفاليا بهيجا مصحوبا بطلقات البارود إلى جانب تنشيط حفل غنائي من أداء فرقة دار الشباب "بويليس اعمر" لتيسمسيلت.

كما تم ضمن هذه التظاهرة الثقافية التي تدوم أسبوعا إطلاق مسابقة وطنية للأكلة التقليدية التي تقدم عادة بمناسبة الاحتفال بيناير حيث تعرف مشاركة 35 ولاية من الوطن ستكون محل تقييم من قبل لجنة تحكيم تضم مختصين في فن الطبخ حسب رئيسة الجمعية المذكورة العالية بكري صاحبة المبادرة.

كما تقام ضمن هذه التظاهرة معارض للألبسة التقليدية والأكلات التقليدية والتحف وصناعة الأدوات التقليدية إضافة إلى عرض للرسومات الزيتية الفنية التي رسمها فنانون تشكيليون من الولاية.

ويتم بالمناسبة تنظيم معرض يسلط الضوء من خلال الملصقات والصور الفوتوغرافية والمنتوجات التقليدية حول عادات وتقاليد إحياء رأس السنة الامازيغية "يناير" بولاية تيسمسيلت.

وبرمجت كذلك حفلات فنية في الطبوع الأمازيغية والفلكلورية والبدوية من أداء جمعيات ثقافية محلية منها جمعيتي "الثقافية لإحياء الفن والتراث الأصيل" و "أولاد سيدي الهواري" لتيسمسيلت وفق المنظمين.

ومن جهة أخرى، يشمل برنامج الاحتفال بيناير بالولاية كذلك إقامة عديد الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف بلديات الولاية وتقديم محاضرات حول الموروث الثقافي الأمازيغي بالمركز الجامعي لتيسمسيلت والمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية والمؤسسات التربوية للمنطقة.

للإشارة، يمتاز إحياء يناير بتيسمسيلت بتقديم --في أجواء عائلية-- طبق الكسكسي بالعنب المجفف والرمان والفول وأكلة "الشرشم" فضلا عن اقتناء مختلف المكسرات والفواكه والحلويات إلى جانب تزيين المنازل بأنواع مختلفة من الشموع والقناديل التقليدية.