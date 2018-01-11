يناير ببومرداس: فعاليات ثرية تعكس عادات و تقاليد مميزة

بومرداس- انطلقت يوم الخميس عبر كل ولاية بومرداس نشاطات ثقافية و فنية ثرية و مميزة احتفالا بحلول رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2968 الموافق لتاريخ 12 يناير من كل سنة، تعكس عادات و تقاليد سكان هذه المنطقة من الوطن في الاحتفال بهذه المناسبة.

و من بين أهم ما تضمنه حفل الافتتاح الرسمي لهذه الفعالية التي أصبحت برسم هذه السنة عيدا رسميا وطنيا مدفوع الأجر، إعطاء إشارة الانطلاقة الرسمية لفعاليات الأسبوع الثقافي الأمازيغي بدار الثقافة "رشيد ميموني" في جو احتفالي بهيج ضم معارض متنوعة في الفن التشكيلي الأمازيغي و عروض فلكلورية و فنية و استعراضات رياضية و قتالية بحضور واسع لممثلي مختلف الهيئات الرسمية و الجمعوية .

كما تتضمن هذه الفعالية معرضا للأكلات الشعبية و أخر للأواني الفخارية التقليدية و النحت على مادة النحاس و الخشب إلى جانب أخرى حول اللباس التقليدي و الكتاب الأمازيغي و الوسائل و الأدوات التقليدية المستعملة بالريف الجزائري .

و تم برمجة سلسلة من المحاضرات عبر دور الثقافة و الجامعة تتمحور أهمها حول رمزية يناير و أبعاده الاجتماعية والثقافية لدى السكان و التعريف بالهوية الأمازيغية للمنطقة، وأهم ما يميزها من عادات وتقاليد، إضافة إلى مواضيع أخرى متنوعة تعالج جهود الدولة في إعادة الاعتبار للغة الأمازيغية و التاريخ الأمازيغي في منطقة بومرداس و يناير : تاريخ و طقوس و مكانة الأمازيغية في الدستور الجزائري و البيت التقليدي الأمـازيغي و احتفالية يناير بين العادات و التقاليد.

و ذكر السيد حميد حميدوا مدير الثقافة بالنيابة ل / وأج المشرف على التنظيم بأن هذه التظاهرة (الأسبوع الثقافي الأمازيغي) تجوب لاحقا عدد من القرى و المداشر عبر الولاية، على غرار قرية "تيزا" ببلدية عمال و قرية "أعبادة" ببلدية أعفير و قاعة المسرح ببلدية يسر إلى جانب عدد من المؤسسات التربوية و الشبانية و التكوينية عبر الولاية.

و بهذه المناسبة كذلك ينظم مساء اليوم بقاعة العروض لجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس نشاطات إحتفالية متنوعة بالمناسبة تتمثل أهمها في معارض متنوعة و محاضرات، و إلقاء قصائد شعرية باللغة الأمازيغية إلى جانب حفلات فنية و رقصات تقليدية و فلكلورية و تكريم عدد من رواد الفن الأمازيغي و الشخصيات الثقافية بالولاية.

أما عشاق المطالعة فهم على موعد إبتداءا من اليوم كذلك مع قافلة الـمكتبة الـمتنقلة المحملة بمجموعة من الكتب التاريخية و مع أمسيات شعرية بالأمازيغية و أيام الفيلم الامازيغي و عروض مسرحية باللغة الامازيغية و مسابقات فكرية حول الثقافة الامازيغية و نشاطات فلكلورية و رقصات شعبية متنوعة .

من جهتها تستعد جمعية " تافات" بقرية "تيزا" ببلدية عمال جنوب الولاية السبت المقبل إلى اطلاق الاحتفالات الرسمية بالحدث على مستوى هذه القرية التي ترتقب أن يحضرها نحو 5000 مدعو من مختلف ولايات الوطن حسب رئيسها السيد "بولجنات مختار "حيث سيتم تنظيم استعراض لقافلة اللباس التقليدي الأمازيغي و أخرى للأطفال و معارض تبرز الموروث الشعبي التقليدي و الصناعة التقليدية و الحرفية و سباق عدو ولائي و استعراضات رياضية في الفنون القتالية .

و من المقرر بهذه المناسبة كذلك يضيف رئيس الجمعية عرض و إبراز لعينات من أهم المنتجات الفلاحية الريفية و الأطباق التقليدية المحلية و لوحات فنية تشكيلية و تنظيم ندوات و محاضرات من تقديم أساتذة باحثين و أكاديميين تتناول تاريخ يناير بالإضافة إلى تنظيم جولة سياحية بأعالي جبال "جراح "بغرض الترويج و تشجيع السياحة الجبلية.