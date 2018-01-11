الاحتفال بيناير بسوق أهراس مرتبط بالطبيعة وبالموسم الفلاحي

سوق أهراس-لا يزال الاحتفال برأس السنة الأمازيغية (12 يناير الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوما وطنيا) لدى عديد سكان منطقة سوق أهراس تقليدا راسخا مرتبطا بالطبيعة وبالموسم الفلاحي.

و تعبر هذه المناسبة أيضا عن مدى ارتباط الإنسان الأمازيغي القديم بأرضه من خلال ممارسة بعض التعبيرات التي يرجى منها إبعاد شبح الجوع والتماس أسباب الخير والسعادة.

وأوضح في هذا السياق الأستاذ جلال خشاب باحث في التراث الشعبي بجامعة "محمد الشريف مساعدية" لـ/وأج بأن سوق أهراس تبقى محافظة على إرثها الأمازيغي من خلال تسمية مدنها مثل تاورة (تاغورة) وتارقالت (تاروقالت)، إضافة إلى حضور بعض التعابير الأمازيغية في الخطاب اليومي.

و عند التطرق إلى التراث المادي فإن المرء يلمس امتداد الفكر الإبداعي في الصناعات النسيجية والجلدية والحلي الفضية، وما تحمله كلها من علامات متشابهة تمثل البعد الفلسفي والفكري وحتى العقائدي من مثلثات ودوائر وسعف نخيل، إضافة إلى خصوصية الأرقام من ثلاثية وخماسية وسباعية .

وأشار ذات الباحث إلى أن الأشكال الثلاثية تمثل "الخلالة" وهي علامة سيميائية تستدعي قراءة ثقافية ذات أبعاد ترمز كل زاوية منها إلى الحياة و النمى والخصوبة.

وبحكم امتدادها الجغرافي المرتبط بمنطقة مداوروش وسدراتة والحدادة وعين البيضاء (أم البواقي المجاورة) فإن طريقة الاحتفال بيناير بولاية سوق أهراس تتمثل أيضا في الاهتمام بالموقد وما يتضمنه من ثلاث أثافي "المناصب" والتي يوضع فوقها القدر، حيث تحرك "منصبة" واحدة فقط طيلة السنة لأجل إيلاج الحطب وكنس الرماد .

ومن باب التفاؤل يفضل عدم المساس بالمنصبين الأخريين حتى يدور الحول حسب الأستاذ خشاب مضيفا بأنه طالما أن الفترة تتميز بالبايات الشتوي فإن الحشرات تختبئ تحت المنصبين الاثنين وبعد كشف صاحبة البيت على موضعهما تجد عددا من الحشرات وتتفاءل بعددها وبما سيكون من نصيبها من مال أو حتى بالإنجاب.

وفضلا عن ذلك يعمد الرجل والمرأة إلى قطع بعض الأعشاب ليجمعهما في شكل إكليل دائري بالنظر إلى ميزة الدائرة الدالة على التفاؤل والخير الوفير ويحتفظ بها إلى غاية مارس حيث تحرق وتستبدل بما سيزود به العام الجديد.

ومن العادات الخاصة بإحياء يناير بهذه الولاية أيضا أن تعمد النسوة إلى إنجاز أواني فخارية جديدة تبركا بالعام الجديد والمتمثلة في قدر العائلة (البرمة) والطاجين.

ممارسات تدعو إلى توثيق روابط الصلة وإذابة الخلافات...

وبالموازاة مع ذلك يهتم الرجل بالذبح ويفضل في ذلك التيس لسواده وكذلك الديك إبعادا لكل أذى متمثل في التقلبات الجوية الخطيرة التي قد تتسبب في إتلاف محصوله الفلاحي الذي يعتبر مورد رزقه الوحيد ثم يكون الاجتماع في بيت الجد أو ما يعرف بـ"برج العائلة" حسب الأستاذ خشاب مؤكدا بأن جميع هذه الممارسات تدعو إلى توثيق روابط الصلة فيما بين أفراد الأسرة والمجتمع ككل وإلى إذابة كل الخلافات وبعث نبض جديد في العلاقات الاجتماعية والاهتمام بوضع الفقير الذي يتضح في مثل هذا الفصل.

وأضاف ذات الباحث أن هناك من يبني تفاؤله انطلاقا من فنجان قهوة وما يحتويه من فقاقيع تطلعا إلى كسب مادي في الأفق مشيرا إلى أن هذه الممارسات تمتد إلى إعداد أطباق مميزة لا تخرج عن العجائن مثل الكسكسي فضلا عما توفر من حلويات تبركا بذوقها وبعام كله خير ورفاه.

واعتبر الأستاذ خشاب أن ترسيم يوم 12 يناير من كل سنة كعيد وطني ،يمثل انطلاقة مهمة للتعامل مع الموروث الشعبي الجزائري من منظور بحثي ينطلق من الجمع والترتيب وينتهي إلى الدراسة الكاشفة عن ارتباطه بالعنصر الإبداعي وبالهوية.