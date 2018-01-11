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باتنة: خيمة عملاقة تختزل عادات وتقاليد منطقة الأوراس في إحياء احتفالية  يناير

  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
باتنة: خيمة عملاقة تختزل عادات وتقاليد منطقة الأوراس في إحياء احتفالية  يناير

باتنة -  نصبت اليوم الخميس بساحة "الحرية" بوسط مدينة باتنة  خيمة عملاقة تختزل عادات وتقاليد منطقة الأوراس المتوارثة أبا عن جد بمناسبة إحياء احتفالية يناير و ذلك وسط أجواء بهيجة .

وعلى الرغم من برودة الطقس التي ميزت عاصمة الأوراس هذا الصباح إلا أن الخيمة استقطبت جمهورا غفيرا من المواطنين وأغلبهم شباب جاؤوا لاكتشاف عن قرب خصوصية  البيت الأوراسي التقليدي ومحتوياته وخاصة المنسوجات ممثلة في الزربية والحنبل التي أبدعت أنامل النسوة في حياكتها على مر السنين وفق ألوان زاهية جادت بها  طبيعة المنطقة .

ونظمت بالمناسبة معارض للحلي التقليدية الفضية والأواني الطينية والمنسوجات، حيث تلقى والي باتنة عبد الخالق صيودة الذي أشرف على افتتاح التظاهرة رفقة  المنتخبين المحليين شروحا وافية عن محتوياتها وكذا عن هذا الموروث الثقافي الذي يعاني محليا من نقص فادح في اليد العاملة مثلما أشار إليه رئيس جمعية  "الوصال" للثقافة والسياحة الشبانية كمال بوشباك .

وكانت الأكلات الشعبية التقليدية التي اعتادت المرأة الأوراسية على تحضيرها  منذ القدم كلما حل يناير حاضرة بقوة في الخيمة وفي مقدمتها طبق "العيش" أو كما  يسمى في بعض مناطق الوطن "بركوكس" وهو يحضر حسب إحدى العارضات بكل بقايا ثمار الخريف المجففة من طماطم وفول وفلفل وأيضا مشمش (يجفف جيدا ويطلق عليه في هذه الحالة فرماس) وكذا حمص ولحم مجفف ومملح أيضا يسمى محليا بالخليع أو القديد إلى جانب "الشرشم" أو "إيرشمن" و "البسيسة" (الطمينة) و"الرفيس" و "الغرايف"  أو (البغرير).

 

وتميزت هذه التظاهرة التي ستتواصل باستعراض يمثل عرس تقليدي أوراسي و تقديم مداخلات حول التراث المادي واللامادي بالجهة و أنشطة متنوعة أخرى إلى غاية  مساء السبت المقبل بألعاب الخيالة والبارود التي أضفت مسحة خاصة على هذه الاحتفالية التي ستكون انطلاقا من هذه السنة عيدا وطنيا بقرار من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. 

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باتنة: خيمة عملاقة تختزل عادات وتقاليد منطقة الأوراس في إحياء احتفالية  يناير
  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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