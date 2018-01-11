الاحتفالات بيناير بتيبازة: "الكويرات" سيد الأطباق بلا منازع والحلويات بشرى خير

تيبازة - تشتهر ولاية تيبازة التي تعيش هذه الأيام و على غرار باقي مناطق الوطن على وقع احتفالات برأس السنة الأمازيغية يناير لتجديد العهد مع الذات و الهوية بتحضير العائلات لطبق "الكويرات" الذي يعد سيد الموائد بلا منازع و استحضار الحلويات بشرى خير.

ويعد طبق "الكويرات" أو ما يعرف بمنطقة القبائل ب"تكربابين" قاسم مشترك يجمع كل سكان الولاية كعادة تحرص العائلات على المحافظة عليها يوم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إيذانا بانطلاق سنة جديدة كلها أمل و تفاؤل و خير بغد أفضل, يقول عبد القادر بوشلاغم مهتم بالتراث المحلي و منتج اذاعي.

ويتشكل طبق الكويرات من باقة متنوعة من الأعشاب العطرية (النابطة و البسباس و الزعيترة و بيبراس و الفليو...) و يحضر عن طريق تقطيع هذه الأعشاب رقيقة يضاف اليها الثوم و البصل و بعض التوابل قبل أن تجمع في شكل كويرات صغيرة بواسطة السميد كمادة أساسية.

يستمد طبق الكويرات الذي يتكون أساسا من بعض الاعشاب و النباتات و السميد روحه من روح الاحتفال براس السنة الامازيغية... لما له من صلة وثيقة تترجم مدى تعلق الأمازيغ بالأرض و الفلاحة.

ورغم عدم تسجيل إقبال كبير على دراسة اللغة الأمازيغية بمختلف الهياكل التربوية بولاية تيبازة إلا أن العائلات استطاعت أن تحافظ على اللسان الأمازيغي بتيبازة و شنوة و البلج و بعض مناطق شرشال و على طول الشريط الساحلي غربا من سيدي غيلاس إلى الداموس و جنوبا بسيدي اعمر و مناصر...

وبمحافظة العائلات على اللسان الأمازيغي حافظت أيضا على العادات و التقاليد الضاربة في عمق تاريخ المنطقة ليبقى فيها طبق "الكويرات" القاسم المشترك بين مختلف مناطق الولاية كشكل من أشكال التآزر و الانسجام و التعايش منذ قرون خلت... لذلك يصنفها المهتمون بالشؤون الثقافية للمنطقة في خانة الخطوط الحمراء التي لن يتخل عنها سكان المنطقة.

---الأسواق تتزين لاستقبال يناير...

تعج السوق الشعبية بشرشال و أزقتها الضيقة بمظاهر الاحتفال بيناير منذ أسبوع.. تجار و باعة يتنافسون على تزيين محلاتهم و طاولاتهم بالخضر و الفواكه.. يميزها "أهرامات" ما يسمى ب"الدراز" و حشائش و مستحضرات طبق "الكويرات".

وتعج هذه السوق حركة النساء و الأطفال بمناسبة يناير, وهو موعد ينتظره سكان تيبازة كل سنة للاحتفال به و "توريث عادات الأسلاف للإخلاف" مثلما أفادت به سيدة إلتقتها "وأج" بعين المكان.

"أحرص دائما على اصطحاب أطفالي معي إلى السوق ليعيشوا معي اجواء التحضيرات والاحتفالات لحظة بلحظة, وهي أيضا فرصة لاستحضار ذكريات طفولتي... و ذكريات والدتي رغم تغير مظاهر الاحتفال داخل المدن نسبيا". وهو رأي تسانده سيدة اخرى مبرزة بأن "المدن تكبر و تعاني الضغوطات تجعل من العائلات تغرق في متاعب الحياة إلا أننا لا نستطيع الاستغناء على طبق الكويرات و بعض مظاهر الاحتفال الأخرى".

لعبت الجدات دورا أساسيا منذ القديم في الاحتفال بالمناسبة بمنطقة شنوة... تروى فيها القصص و الحكايات و الأساطير للأحفاد في سهرة تجتمع فيها العائلة على طبق شهي من الكويرات و البركوكس الذي يحضر بالدجاج الذي ينحر في نفس يوم الاحتفال حسب التقاليد.

ووفقا للعادات المحلية تعكف العائلات قبلها طيلة الأسبوع على طلاء البيوت وشراء الأواني الفخارية الجديدة لاستقبال السنة الجديدة ك "بشرى خير" على انطلاقة جيدة و سنة تعود بالخير على كل العائلة فيما يبقى الطفل -على اعتبار أنه يرمز للمستقبل- يحتل مكانة مرموقة خلال الاحتفال حيث يسلم له ختاما للحفل طبق مليئ بالحلويات و الفواكه كخطوة ترمز لمستقبل زاهر.

ويعد تقليد التضحية بالديك لإعداد أطباق البركوكس المرفوقة بالكويرات التي يتم تحضيرها باستعمال الحبوب ومختلف أنواع الأعشاب والتوابل و الفطائر إلى طرد قوات الشر و تضفي الحلويات نكهة خاصة بالاحتفال بيناير.

للتعبير عن مدى ارتباط اهل شنوة بالأرض اتخذ سكان تيبازة إبان الاستعمار الفرنسي من الاحتفال براس السنة الامازيغية المصادف ل12 يناير من كل سنة كوسيلة اخرى من وسائل مقاومة الاستعمار و تسجيل الاختلاف حيث كانوا وقتها يقاطعون عنوة احتفالات رأس السنة الميلادية استنادا للمهتم بالشؤون الثقافية لمنطقة شنوة عبد القادر بوشلاغم.

"لذلك فقد شكل موعد الاحتفال برأس السنة الأمازيغية دائما موعد لإثبات الذات ومواجهة الغزو الثقافي و الطمس الثقافي الذي مارسته فرنسا وقتها و ظل أهل شنوة متمسكين بها رغم الفقر و الظروف الصعبة التي كان يعيشونها وقتها سكان", يضيف السيد بوشلاغم.