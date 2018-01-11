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الشلف : احتفالية يناير ببني حواء تستقطب جمهورا واسعا

  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

الشلف - شهدت احتفالية يناير التي نظمت اليوم الخميس ببلدية بني حواء (90 كم شمال شرق الشلف) بمبادرة من جمعية "تيفاوين" للتراث  الأمازيغي إقبالا واسعا من مختلف شرائح المجتمع وبلديات الولاية.

وبمدرسة "الشهيد بوغنام" افتتحت فعاليات هذه التظاهرة الثقافية الاجتماعية  التي دأبت جمعية "تيفاوين" على إحيائها كل سنة غير أن المميز لهذه الطبعة  يتمثل في ترسيم يناير كعيد وطني في إطار مسعى الدولة لترقية الأمازيغيةي يقول  محفوظ أوحوا ممثلا عن الجمعية.

وأكد ذات المتحدث أن مناسبة يناير تبقى احتفالا يعبر عن الهوية الأمازيغية  لكافة الجزائريين فيما علق على اختلاف عادات و تقاليد كل منطقة في طريقة  الاحتفال بالتنوع الثقافي و التراث اللامادي الذي لابد من تلقينه للأجيال  القادمة.

وبعين المكان التقت /وأج/ عديد المواطنين من مختلف بلديات الولاية و أبناء  المنطقة حيث أكدوا على البعد الوطني لهذه المناسبة فيما زادت الصور التي صنعها  براعم ابتدائية الشهيد بوغنام تعبيرا عن ثراء و تنوع الجزائر خاصة من خلال  الأزياء والعروض التي جمعت بين ما هو شاوي وقبائلي مزابي وترقي وكذا عربي.

وثمن نبيل أحد أبناء المنطقة هذه التظاهرة التي تسعى  - حسبه - لتكريس الموروث الثقافي المادي واللامادي في أوساط مختلف شرائح المجتمع بما يمثل  رسالة تواصل بين الأجيال خاصة أن احتفالية يناير تعود 950 سنة قبل الميلاد وتقرن بأحد الأبطال الأمازيغ الذين تمكنوا من تخليد اسمهم في ذاكرة التاريخ,  كما قال.

فيما أكدت السيدة فايزة أنها حضرت خصيصا من الخارج لإحياء هذه المناسبة إيمانا منها بضرورة تواصل عائلتها الصغيرة واطلاعها على عادات وتقاليد المنطقة  خاصة والجزائر عامة.

كما كان ل/وأج/ حديث مع "الحاج محمد " أحد الفنانين من مدينة تيبازة والذي بصم على حضوره بالتظاهرة من خلال عديد المقاطع التي تغوص في طابع الغناء  البدوي حيث اعتبر أن احتفالية يناير تبقى محطة ثقافية تعبر عن وحدة الشعب الجزائري وارتباطه بعادات وتقاليد تنم عن ثراء ثقافي.

 

وفي مشهد يترجم تضامن ووحدة الشعب الجزائري أبى العديد من سكان المنطقة إلا أن يشاركوا في الاحتفالية من خلال تقديم طبق الكسكس ومختلف المأكولات  التقليدية للزوار الذين استقطبتهم الاحتفالية والعروض الثرية التي تنوعت بين غنائية بالأمازيغية و أزياء للأطفال و مسرحيات وكذا ألعاب الخفة ومعرض للتعريف بالمنتجات التقليدية ومختلف العادات الغذائية لسكان المنطقة.

آخر تعديل على الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 16:15
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الشلف : احتفالية يناير ببني حواء تستقطب جمهورا واسعا
  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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