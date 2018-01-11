القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بشار : نشاطات إجتماعية و ثقافية و فنية واسعة لإحياء يناير

  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

بشار - تقام عديد النشاطات الإجتماعية و الثقافية و الفنية  بولاية بشار إحياءا للسنة الامازيغية الجديدة (يناير 2968 ) المعروفة محليا  باسم "رأس العام".

وترتكز هذه النشاطات التي تحتضنها دار الثقافة "قاضي محمد " حول إبراز  التراث الأمازيغي الوطني و المحلي من خلال عديد المعارض التي تسلط الضوء على  جوانب مختلفة من تراث المناطق الأمازيغية بالمنطقة لاسيما ما تعلق منها بقصور  شمال الولاية.

وعرفت التظاهرة تنظيم عروض فلكلورية و حفلات موسيقية و غنائية بالإضافة إلى  دعوة لتذوق أطباق محلية أعدت بهذه المناسبة و المتمثلة في طبق "المردود" الذي  يعد نوعا من البركوكس .

كما سيتم بداية من سهرة اليوم الخميس إقامة عروض مسرحية تثمن و تبرز أهمية هذه الإحتفالية و أخرى فنية و ذلك على مستوى نفس الهيكل الثقافي.

ومن المنتظر ضمن هذه النشاطات الثقافية و الفنية تنشيط محاضرة و إثراء نقاش  حول الأهمية التاريخية و الثقافية للتراث الأمازيغي.

 

ومن المتوقع تنظيم بالموازاة مع ذلك عملية ختان جماعي للأطفال بمشاركة قطاع  الصحة و الحركة الجمعوية النسوية المحلية التي ستبادر بتقديم هدايا لهؤلاء الأطفال المستفيدين من العملية ي حسب الأعراف و التقاليد المحلية.

كلـمات مفتـاحيــة :
بشار : نشاطات إجتماعية و ثقافية و فنية واسعة لإحياء يناير
  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.11

الاحتفال باليوم الوطني للأمازيغية بعنابة فرصة "لاستحضار قيم التآزر والتآخي الراسخة في…

18.01.11

يناير حدث وطني يمنح للبعد الأمازيغي مكانة هامة في الحياة الاجتماعية للجزائريين

18.01.11

القضايا البيئية مهمة لتوفير إطار معيشي لائق للمواطن

18.01.11

الجهود متواصلة لزيادة توظيف أكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة

18.01.11

الصحافة الوطنية مدعوة للعمل على تعزيز مرجعية الهوية

18.01.11

يناير ببومرداس: فعاليات ثرية تعكس عادات و تقاليد مميزة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.08

سكن: اطلاق صيغة الترقوي المدعم خلال الأيام المقبلة ( وزير)

18.01.08

طمار: سعر السكن الترقوي المدعم سيحدد وفق لقيمة العقار في  كل منطقة

18.01.08

الساتل "ألكوم سات 1 : الرئيس بوتفليقة يجدد التزام الدولة بالتحكم في  التكنولوجيات الحديثة…

18.01.08

الموافقة على المشروع التمهيدي المفصل لإنجاز ميناء الوسط

18.01.08

إطلاق القمر الصناعي ألكوم سات-1 : "عهد جديد بالنسبة للجزائر في مجال التنمية الوطنية"

18.01.08

أويحيى يستقبل وزير الداخلية التونسي