بشار : نشاطات إجتماعية و ثقافية و فنية واسعة لإحياء يناير

بشار - تقام عديد النشاطات الإجتماعية و الثقافية و الفنية بولاية بشار إحياءا للسنة الامازيغية الجديدة (يناير 2968 ) المعروفة محليا باسم "رأس العام".

وترتكز هذه النشاطات التي تحتضنها دار الثقافة "قاضي محمد " حول إبراز التراث الأمازيغي الوطني و المحلي من خلال عديد المعارض التي تسلط الضوء على جوانب مختلفة من تراث المناطق الأمازيغية بالمنطقة لاسيما ما تعلق منها بقصور شمال الولاية.

وعرفت التظاهرة تنظيم عروض فلكلورية و حفلات موسيقية و غنائية بالإضافة إلى دعوة لتذوق أطباق محلية أعدت بهذه المناسبة و المتمثلة في طبق "المردود" الذي يعد نوعا من البركوكس .

كما سيتم بداية من سهرة اليوم الخميس إقامة عروض مسرحية تثمن و تبرز أهمية هذه الإحتفالية و أخرى فنية و ذلك على مستوى نفس الهيكل الثقافي.

ومن المنتظر ضمن هذه النشاطات الثقافية و الفنية تنشيط محاضرة و إثراء نقاش حول الأهمية التاريخية و الثقافية للتراث الأمازيغي.

ومن المتوقع تنظيم بالموازاة مع ذلك عملية ختان جماعي للأطفال بمشاركة قطاع الصحة و الحركة الجمعوية النسوية المحلية التي ستبادر بتقديم هدايا لهؤلاء الأطفال المستفيدين من العملية ي حسب الأعراف و التقاليد المحلية.