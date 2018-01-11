بشار : نشاطات إجتماعية و ثقافية و فنية واسعة لإحياء يناير

وترتكز هذه النشاطات التي تحتضنها دار الثقافة "قاضي محمد " حول إبراز التراث الأمازيغي الوطني و المحلي من خلال عديد المعارض التي تسلط الضوء على جوانب مختلفة من تراث المناطق الأمازيغية بالمنطقة لاسيما ما تعلق منها بقصور شمال الولاية.
وعرفت التظاهرة تنظيم عروض فلكلورية و حفلات موسيقية و غنائية بالإضافة إلى دعوة لتذوق أطباق محلية أعدت بهذه المناسبة و المتمثلة في طبق "المردود" الذي يعد نوعا من البركوكس .
كما سيتم بداية من سهرة اليوم الخميس إقامة عروض مسرحية تثمن و تبرز أهمية هذه الإحتفالية و أخرى فنية و ذلك على مستوى نفس الهيكل الثقافي.
ومن المنتظر ضمن هذه النشاطات الثقافية و الفنية تنشيط محاضرة و إثراء نقاش حول الأهمية التاريخية و الثقافية للتراث الأمازيغي.
ومن المتوقع تنظيم بالموازاة مع ذلك عملية ختان جماعي للأطفال بمشاركة قطاع الصحة و الحركة الجمعوية النسوية المحلية التي ستبادر بتقديم هدايا لهؤلاء الأطفال المستفيدين من العملية ي حسب الأعراف و التقاليد المحلية.