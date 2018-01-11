غابة "هضبة المرأة المتوحشة": تسارع وتيرة الأشغال من أجل استقبال رواد  الاستجمام و الترفيه

الجزائر - تشهد غابة "هضبة المرأة المتوحشة" الواقعة على الطريق الرئيسي الرابط بين بلدية بئر مراد رايس و حي العناصر, تسارع في وتيرة أشغال تهيئتها كاملة من أجل فتحها كفضاء ترفيهي حضري جديد لرواد الاستجمام من العائلات و الأفراد, وقد خصص لها ميزانية قدرت بـ 2 مليار سنتيم , حسبما أكدته واج لدى مصالح مديرية الغابات لولاية الجزائر.

و تعرف هذه الغابة الحضرية الممتدة على طول شارع الإخوة بوعدو و إلى غاية شارع محمد بلقاسمي, منذ 2014 إلى غاية اليوم أشغال تهيئة و تجهيز بمختلف المرافق الضرورية من أجل تحويلها إلى فضاء عائلي للاستجمام و الترفيه, وقد خصصت لها ولاية الجزائر ميزانية قدرها 2.8 مليار سنتيمي وفق المدير العام لمديرية الغابات و الحزام الأخضر لولاية الجزائر, السيد نور الدين بعزيز.

و من جهته, أوضح رئيس مقاطعة الغابات بالمديرية, السيد عبد القادر ميسابيس, أن هذه الغابة الواقعة في محيط المقاطعة الادارية لسيدي امحمد, تفوق مساحتها الاجمالية الـ 20 هكتار, ولأجل حمايتها قامت مديرية الغابات "بتسييج" نطاقها و وضع منشآت غابية كالألعاب و الكراسي و الطاولات اضافة إلى أكشاك تسمح للزوار قضاء يوم مريح.

و أضاف أن الغابة هي عبارة عن "مجموعة كتل", يتم العمل عليها بشكل "تدريجي", كان أوله جزء الواقع في الجهة السفلى والذي اطلق عليه اسم الشهيد قرومي.

و تشرف الجهة السفلى من الغابة على الطريق الرئيسي محمد بلقاسمي الرابط بين بلدية بئر مراد رايس و حي العناصر, أما الجهة العليا فتصل إلى حي العافية حيث فرع مصلحة بلدية القبة, فيما تمتد الغابة إلى نزولا إلى غاية حي واد كنيس.

وتشكل اليوم هذه الغابة واجهة خضراء جميلة توفر للسكان فسحة للترفيه ليس بعيد عن مقر سكناهم, وقد شوهدت عائلات و مجموعات شبانية حول طاولات و كراسي من خشب, بعدما كان يتعذر عليهم الولوج بين الأشجار و الممرات التي لم تكن مهيأة قبل انطلاق مشروع التهيئة. كما تعد أكبر مساحة غابية في المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد التي تضم غابات حضرية أخرى في المرادية و الجزائر الوسطى.

يذكر أن تلك الأجزاء من الغابة كانت تضم بيوتا قصديرية لسنوات طويلة, تم القضاء عليها في إطار برنامج القضاء على السكن الهش عبر ولاية الجزائر.

وقد سبق للمدير العام لمديرية الغابات و الحزام الأخضر لولاية الجزائر أن أكد لواج في تصريح سابق, أن برنامج تزيين العاصمة تضمن تهيئة و فتح 25 موقعا غابيا جواريا. و أن العمل متواصل تدريجيا لتوفير الفضاءات الخضراء لفائدة سكان الأحياء المجاورة و الزوار.