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الاحتفال بيناير ببرج بوعريريج : عادات تتوارثها الأجيال المتعاقبة

  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 12:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 26 مرات

برج بوعريريج - يحتفل سكان المناطق الأمازيغية ببرج  بوعريريج برأس السنة الأمازيغية بعادات و تقاليد موروثة عن الأجداد منذ القدم  على غرار سكان قرية أورير الواقعة بأعالي جبال البيبان و المطلة على وادي الصومام ببلدية جعافرة بشمال الولاية.

و بهذه القرية الشامخة على علو يفوق 1.400 متر عن سطح البحر من طرف, التقت  /وأج/ بـ"نا فاطمة" المرأة المجاهدة في صفوف جيش التحرير الوطني و التي لا  تزال تكد و تعمل رغم تقدمها في السن (84 سنة) و المعروفة أيضا بأنها تعالج  سكان المنطقة بالأعشاب الطبيعية .

و قالت بشأن تحضيرات سكان المنطقة فيما يتعلق باستقبالهم للعام الأمازيغي  الجديد : " كل النساء يقمن بتنظيف شامل لمنازلهن من الداخل و كذا الواجهة  الخارجية من خلال طلاء الجدران بمادة الجير و هي عملية عادة ما يتم تكليف  النساء المسنات بأدائها".

و تأتي بعد ذلك عملية تغيير الأحجار الثلاث "للكانون " و هي عبارة عن حجارة  التي توضع على شكل مثلث فوق حفرة صغيرة يتم حفرها بأحد أركان المنزل و توقد  بنار من حطب يسمى "تفكتين" أو من جذور أعشاب " تكجميار" و ذلك لطهي الأطباق  التي تحضر للمناسبة .

و أضافت بأنه يتم العناية بالأحجار الثلاث التي يتم نزعها بحيث توضع في قطعة  من القماش و تنقل إلى الغابة المجاورة لكي يتم دفنها بعناية فيما يتم تحضير  ليلة 11 إلى 12 يناير الطبق المفضل لدى جميع سكان المنطقة المشكل من الكسكسي و  لحم الدجاج.

أما في وجبة غذاء يوم 12 يناير فيتم تحضير طبق يسمى " إيفركان " (يدعى  المشرشم في مناطق أخرى من الوطن) و المشكل من شتى أنواع الحبوب و البقول  الجافة الموجودة في المنزل على غرار القمح و الشعير و غيرهما و التي يتم وضعها  في إناء كبير مع الماء و الملح و تركها إلى أن تذوب كلها و تقدم على شكل حساء,  حسب نفس المتحدثة .

 

و في المساء يتم تحضير الفطائر بجميع أنواعها مع ترك الدخان يتعالى في كل  أرجاء المنزل و ذلك لطرد "البعايش" أي ما يعني الأرواح السيئة و الشريرة من  المنزل حسب معتقدات أهل القرية, كما أوضح من جهتهما عامر بوقطاية قريب عائلة  "نا فاطمة " و هو كذلك رئيس جمعية ثقافية محلية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاحتفال بيناير ببرج بوعريريج : عادات تتوارثها الأجيال المتعاقبة
  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 12:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 26 مرة   شارك

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