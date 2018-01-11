الاحتفال بيناير ببرج بوعريريج : عادات تتوارثها الأجيال المتعاقبة

برج بوعريريج - يحتفل سكان المناطق الأمازيغية ببرج بوعريريج برأس السنة الأمازيغية بعادات و تقاليد موروثة عن الأجداد منذ القدم على غرار سكان قرية أورير الواقعة بأعالي جبال البيبان و المطلة على وادي الصومام ببلدية جعافرة بشمال الولاية.

و بهذه القرية الشامخة على علو يفوق 1.400 متر عن سطح البحر من طرف, التقت /وأج/ بـ"نا فاطمة" المرأة المجاهدة في صفوف جيش التحرير الوطني و التي لا تزال تكد و تعمل رغم تقدمها في السن (84 سنة) و المعروفة أيضا بأنها تعالج سكان المنطقة بالأعشاب الطبيعية .

و قالت بشأن تحضيرات سكان المنطقة فيما يتعلق باستقبالهم للعام الأمازيغي الجديد : " كل النساء يقمن بتنظيف شامل لمنازلهن من الداخل و كذا الواجهة الخارجية من خلال طلاء الجدران بمادة الجير و هي عملية عادة ما يتم تكليف النساء المسنات بأدائها".

و تأتي بعد ذلك عملية تغيير الأحجار الثلاث "للكانون " و هي عبارة عن حجارة التي توضع على شكل مثلث فوق حفرة صغيرة يتم حفرها بأحد أركان المنزل و توقد بنار من حطب يسمى "تفكتين" أو من جذور أعشاب " تكجميار" و ذلك لطهي الأطباق التي تحضر للمناسبة .

و أضافت بأنه يتم العناية بالأحجار الثلاث التي يتم نزعها بحيث توضع في قطعة من القماش و تنقل إلى الغابة المجاورة لكي يتم دفنها بعناية فيما يتم تحضير ليلة 11 إلى 12 يناير الطبق المفضل لدى جميع سكان المنطقة المشكل من الكسكسي و لحم الدجاج.

أما في وجبة غذاء يوم 12 يناير فيتم تحضير طبق يسمى " إيفركان " (يدعى المشرشم في مناطق أخرى من الوطن) و المشكل من شتى أنواع الحبوب و البقول الجافة الموجودة في المنزل على غرار القمح و الشعير و غيرهما و التي يتم وضعها في إناء كبير مع الماء و الملح و تركها إلى أن تذوب كلها و تقدم على شكل حساء, حسب نفس المتحدثة .

و في المساء يتم تحضير الفطائر بجميع أنواعها مع ترك الدخان يتعالى في كل أرجاء المنزل و ذلك لطرد "البعايش" أي ما يعني الأرواح السيئة و الشريرة من المنزل حسب معتقدات أهل القرية, كما أوضح من جهتهما عامر بوقطاية قريب عائلة "نا فاطمة " و هو كذلك رئيس جمعية ثقافية محلية.