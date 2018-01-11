تبسة: ينار رواية قصة "الملك شيشناق" للأطفال بالمناسبة

تبسة - يتم الاحتفال بتبسة, عاصمة النمامشة, برأس السنة الأمازيغية "ينار" والمصادف ل 12 يناير والذي تم ترسيمه يوما وطنيا بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أجواء بهيجة واحتفالية مميزة.

فمن الحمامات إلى نقرين بأقصى جنوب تبسة مرورا ببئر العاتر يعد ينار مناسبة لإعادة إثراء قصة الملك الكبير شيشناق الذي تغلب على الفراعنة ومنه اتخذ النجاح مناسبة لإحياء رأس السنة الأمازيغية و ذلك منذ 2986 سنة.

و قد تعودت الجدات التبسيات على رواية قصة نجاح و بطولات الملك الشهم شيشناق منذ القدم إلى يومنا هذا قصد توريثها للأجيال الصاعدة بالقول: "كان يا مكان في قديم الزمان, ملك جميل وشجاع من أرض الرجال الأحرار اسمه شيشناق, توجه من أرضه الطاهرة نحو مصر القديمة لفتحها و استقر الملك الشهم في منطقة سيوا بمصر القديمة".

و تجتمع العائلات التبسية بهذه المناسبة حول مائدة تضم ألذ الحلويات التقليدية على غرار "الملتوخة" و"الرفيس" اللذين يتم تحضيرهما من الدقيق والتمر أو "الغرس"إلى جانب الزبدة والعسل الحر المحليين لاسترجاع التاريخ الأمازيغي لتيفست العتيقة.

في تبسة ترمز قصة الملك شيشناق إلى الوحدة والارتباط بالعادات والتقاليد الراسخة التي تراجعت في أوساط المجتمع تحت وطأة أثار الحياة العصرية.

-- ينار "ضيف" مبجل --

و يعد ينار "ضيفا" خاصا بعاصمة النمامشة حيث يتم التحضير له قبل أيام من قدومه و تحتفظ العديد من العائلات التبسية عبر بلديات الولاية 28 بعادة تجديد "الكانون" المخصص للطبخ وتغيير الحجرات الخمس المكونة له.

كما تقوم النساء بتنظيف البيوت احتفاء بقدومه, إضافة إلى تغيير الديكور الداخلي, أسبوع قبل حلول 12 يناير كما يتم وضع الأعشاب الخضراء على أسقف المنازل لاستقبال المناسبة بآمال كبيرة لسنة موفقة.

وببلدية نقرين بأقصى جنوب الولاية تسهر النساء على ملء مختلف الأوعية بالماء ليلة ينار, و هي عادة ترمز إلى الخصوبة والحياة والهناء.

من جهتهم يقوم سكان المناطق الريفية بعديد النشاطات الفلاحية بهذه المناسبة تعبيرا على ارتباطهم بأرضهم من خلال غرس الأشجار وتقليب التربة في خطوة يأملون من خلالها بسنة تجلب معها الرخاء للجميع.

وبهذه المناسبة يتم استقبال "ينار" الذي يجمع كل أفراد العائلة حول مائدة تضم الأطباق التقليدية على غرار "الكسكسي" و "الشخشوخة" المحضرين بسبع خضروات إضافة إلى الدجاج أو اللحم الأحمر في خطوة ترمز إلى ثراء وغنى المنطقة.

كما يرمز هذا الثراء والتنوع إلى انطلاق السنة الفلاحية الجديدة التي يتمناها التبسيون خصبة ينتظر منها جني محصول فلاحي متنوع خلالها.

و يرى بلقاسم عبد الرزاق أستاذ الفلسفة وباحث مختص في التاريخ الأمازيغي للمنطقة أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية من خلال إعادة بعث وإحياء العادات والتقاليد إضافة إلى تحضير الأطباق التقليدية يرمز إلى الهوية الثقافية الجزائرية.

من جهتها أفادت الدكتورة مها عيساوي أستاذة التاريخ بجامعة العربي التبسي أن قدوم "ينار" مرتبط بانطلاق السنة الفلاحية لدى الأمازيغ منذ القدم.

و أضافت أن الاحتفال برأس السنة الامازيغية مرتبط ب "عادات فلاحية وموارد أساسية للحياة الريفية".