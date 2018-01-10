البيض:  طبق الكسكسي المحلي المعروف ب "أتشو أزوار" حاضر بقوة في احتفال رأس السنة الأمازيغية

البيض - يعتبر طبق الكسكسي المحلي المعروف باسم "أتشو أزور" أحد أهم الأطباق التقليدية التي لا تكاد يخلو منه بيت بالبيض لا سيما لدى سكان بوسمغون خلال الاحتفال برأس السنة الأمازيغية.

ويعتبر هذا الطبق التقليدي الذي تشتهر به المنطقة أهم طبق يتم تقديمه خلال احتفال يناير. وتقوم النسوة بتحضير هذا الطبق المكون أساسا من الدقيق الذي يتم فتله وجعل حجمه سميكا نوعا ما ويشبه إلى حد كبير ما يسمى في ولايات الشمال الغربي للوطن "بالبركوكس", تقول السيدة زوليخة من منطقة بوسمغون ورئيسة دائرة التراث المحمي لولاية البيض .

ويتم فتل الدقيق صبيحة يوم الاحتفال بمناسبة " يناير" عكس ما يتم في مناسبات أخرى و يوضع به السمن الطبيعي للأغنام حتى يعطي له مذاقا مميزا وذلك في قصعة تقليدية مصنوعة من الخشب المحلي , تضيف ذات المتحدثة.

ويكون المرق الذي يحضر لهذا الطبق غنيا في مكوناته حيث يحتوي على كل أنوع الخضروات من بطاطس وجزر ولفت وفلفل وغيرها من الخضروات وتضاف اليها مختلف أنواع البقول والحبوب الجافة من حمس وفول وقمح وعدس وغيرها وكذا أنواع من التوابل لإعطاء نكهة خاصة لهذا الطبق .

ولا يكتمل مذاق المرق -حسب ذات المتحدثة - إلا بإضافة اللحم المجفف الذي يسمى لدى السكان"بالقديد" كما يتم تزيين أطراف الطبق بالبيض ووضع حبة من البطاطس وسط هذا الطبق.

وتسود عادة قديمة لدى سكان بوسمغون تتمثل في وضع سبع حبات من التمر وسط هذه المكونات التي تدخل في تحضير المرق وعند تقديم هذا الطبق " فإن كل من كان من نصيبه حبة تمر أو نواة التمر يتفاءل له بعام مليء بالمفاجئات السارة".

وعند تقديم هذه الاكلة يجتمع جميع أفراد العائلة الكبيرة حول القصعة الكبيرة التي يأكل منها الجميع لما لذلك من رمزية على تماسك وترابط العلاقات الأسرية والاجتماعية للعائلات والتي لا تزال راسخة لحد الساعة , مثلما أشير اليه .

كما يتم خلال هذا اليوم تبادل الأطباق بين الجيران بيما فيها طبق" أتشو أزوار" لتعزيز المحبة والألفة بين أهالي المنطقة وكذا تقديم طبق "المخلط" الذي يضم مخلف أنواع الحلويات التقيلدية المحلية و مختلف المكسرات .