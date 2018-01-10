احتفالية يناير بإمكانها أن تكتسي بعدا اقتصاديا وسياحيا (باحثون)

وهران - أكد باحثون في التراث اليوم الأربعاء بوهران أن احتفالية يناير التي تعد جزء من التراث والثقافة الجزائرية العميق بإمكانها أن تصبح لها بعدا اقتصاديا وطابعا سياحيا .

وفي هذا الإطار ذكر الباحث في الثقافة الامازيغية, حميد بليك, ل /وأج/ على هامش ندوة أدبية انتظمت في اطار الاسبوع الثقافي الامازيغي, أن "الحفل الكبير ليناير الذي يعتبر تراث قديم في المجتمع الجزائري يمكن تطويره ليحمل صبغة اقتصادية مما سيمسح مستقبلا باستحداث سوق يناير".

ويرى السيد بليك الذي قدم محاضرة تناولت الرزنامة الأمازيغية والتاريخ الامازيغي أن "التعريف بالتاريخ و العادات و التقاليد سيساهم في جلب السياح وبالتالي انتعاش مختلف الانشطة التجارية المرافقة للسياحة و الصناعة التقليدية والفلاحة".

وبما أن الرزنامة الامازيغية مرتبطة بالفلاحة , أكد ذات المتحدث أن حفل يناير فرصة لتنظيم حملات لتحسيس الجيل الصاعد بحب الارض و الحفاظ على الطبيعة وغرس الاشجار في اطار التنمية مستدامة ونشر ثقافة الاستهلاك الصحية "بيو" والعودة الى النظام الغذائي المستمد من المنتجات المحلية.

ومن جهته يرى الباحث في الثقافة الامازيغية , حسن حلوان, الذي قدم محاضرة حول "التراث الامازيغي" أن "احتفالية يناير المتجذرة في المجتمع الجزائري تسمح بالتعريف بمختلف السلع و المنتجات التي ترافق هذا الحفل مما يسمح بتسويقها".

وأكد من جهة أخرى على "ضرورة المحافظة على الهوية الجزائرية التي هي فخرنا وعزتنا لتقوية اللحمة الوطنية لمواجهة العولمة التي تعتبر رهان أكبر".

للتذكير, ينتظم الاسبوع الثقافي الامازيغي والذي يتواصل الى غاية 14 يناير الجاري من طرف مديرية الثقافة وجمعية "نوميديا" لوهران بمساهمة قطاعي الشباب و الرياضة والتربية وذلك بمناسبة احياء يناير.