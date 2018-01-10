وهران: اعطاء اشارة انطلاق الاحتفالات بيناير

وهران- أُعطيت يوم الثلاثاء بمتحف الفن المعاصر بوهران شارة انطلاق أسبوع التراث الأمازيغي احتفالا بينّاير 2968 تحت شعار "ينّاير يجمعنا".

وتدوم هذه التظاهرة التي افتتحت رسميا من طرف الأمين العام لوزارة الثقافة من 9 إلى 14 يناير الجاري.

وفي كلمة ألقاها باسم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي, أوضح الأمين العام للوزارة, إسماعيل أولبصير أهمية الاحتفاء بالسنة الأمازيغية التي قال انها "حدثا رئيسيا في تاريخ الشعب الجزائري وتترجم وفائه وهويته".

وذكر السيد أولبصير بالمجهودات التي بذلها كبار مسؤولي الدولة و على رأسهم رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة من أجل ترقية "هذا التراث العزيز على الشعب الجزائري" مضيفا أنه "من هذا المنطلق أقر القاضي الاول للبلاد يوم 12 يناير عطلة وطنية مدفوعة الأجر".

اقرأ أيضا: المحافظة السامية للأمازيغية و وكالة الأنباء الجزائرية تصدران مجلة حول رمزية يناير

كما أن وزير الثقافة قرر بعد استشارة الوزير الأول أن تشمل احتفالات ينّاير كل ولايات البلاد هذا العام خاصة بعد اقرار هذا اليوم عيدا وطنيا رسميا من قبل رئيس الجمهورية, قال السيد أولبصير مستعرضا المبادرات التي اتخذتها دائرته في إطار ترقية اللغة الأمازيغية.

و ذكر في ذات السياق بأن دائرته ساهمت دوما في تنظيم الاحتفالات الخاصة بهذا العيد قبل تكريسه عيدا وطنيا ورسميا.

كما أبرز القرارات الاخيرة لرئيس الجمهورية الذي أمر الهيئات المختصة بإصدار قانون عضوي لترقية اللغة الأمازيغية معتبرا ان "هذه الخطوة الجديدة الصادرة من أعلى سلطة في البلد تؤكد الاهتمام الكبير لهذا التراث وتقطع الطريق أما أولئك الذين يودون استغلال هذا الملف لأغراض مبيتة".

و من جهته, أعرب الامين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية, سي الهاشمي عصاد عن ارتياحه لمكاسب التراث الأمازيغي خلال السنوات الاخيرة خاصة بوجود قوانين تنظيمية في اطار التعديل الدستوري الأخير (2016)".

كما تطرق السيد عصاد إلى مجلس الوزراء الاخير الهادف إلى تطبيق قرارات الرئيس الأخيرة المتعلقة بترقية اللغة الأمازيغية بحيث وصف ب "التاريخي" اعلان الرئيس بوتفليقة جعل العام الامازيغي الجديد عيدا وطنيا رسميا".

اعتبر الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية ان الجزائريين احتفلوا دوما بينّاير سواء في وهران أو غيرها من مدن الجزائر في أجواء عائلية لكن احتفالات هذه السنة خاصة واستثنائية كونها ستجرى لأول مرة في الساحة العامة وهو دليل إضافي, حسب ذات المتحدث, على ثراء الثقافة الجزائرية وتنوعها في كنف الوحدة الوطنية".