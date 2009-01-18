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جمع أزيد من 1 مليون طن من النفايات المنزلية وقرابة 140 طن من الخبز بالعاصمة  خلال 2017

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 15:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
جمع أزيد من 1 مليون طن من النفايات المنزلية وقرابة 140 طن من الخبز بالعاصمة  خلال 2017

الجزائر - تم جمع أزيد من 1 مليون طن من النفايات  المنزلية وقرابة 140 طن من الخبز خلال سنة 2017 في ولاية الجزائر, حسب ما أفاد  به اليوم الثلاثاء  مسؤولي مؤسستي نات كوم وإكسترانت المختصتين في جمع  النفايات على مستوى العاصمة .

وأوضح مدير الدراسات والتطوير بمؤسسة  إكسترانت بوثلجة كريم  أنه تم جمع اكثر  من 600 الف طن من النفايات المنزلية خلال سنة 2017 حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة  ?4.45 مقارنة مع سنة 2016 أين تم رفع أزيد 580 الف طن .

وأشارت نسيمة يعقوبي المكلفة بالاتصال بمؤسسة نات كوم إلى جمع  أزيد من  450.000 طن من النفايات المنزلية على مستوى 26 بلدية .

 

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ومن جهة أخرى، بلغت كمية الخبز المسترجعة لدى مؤسسة اكسترانت ما يقارب 105 طن  تم جمعها على مستوى 31 بلدية فيما سجلت نات كوم استرجاع كمية 34 طن من مادة  الخبز على مستوى باقي البلديات حسب مسؤوليهما .

وذكر السيد بوثلجة فان إكسترانت قدرت متوسط كمية النفايات اليومية ب اكثر من  1640 طن يوميا خلال سنة 2017 بينما جاوز متوسط كمية هذه المادة 1570 طن يوميا  بزيادة في النسبة تقدر ب ?4,27 فيما بلغ متوسط كمية النفايات اليومية بالنسبة  للفرد 0.74 كغ  يوميا.

وأشار الى أن كمية النفايات المنزلية المرفوعة خلال شهر رمضان الكريم لسنة  2017  تجاوزت 57 الف  وتم تسجيل ارتفاع بنسبة?12,3عن السنة الفارطة وبلغت  50.253طن.

وفيما يخص إحصائيات الفرز الانتقائي والرسكلة والاسترجاع وحسب مسؤول  إكسترانت تم خلال سنة 2017 جمع ازيد من  2430 طن من مادة الكارتون والورق اكثر  من  102 طن من البلاستيك وكذا 60 طن من الإطارات الغير مستعملة . 

وأضاف ان المؤسسة  تقوم بعملية الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية المجمعة  حيث تم وضع 108 موقع للفرز إضافة الى إنشاء 4 مواقع لاسترجاع والجمع ووضعها  ضمن العمل لاسترجاع وفرز النفايات المجمعة القابلة للرسكلة وتقع بكل من  الرويبة والرغاية وزرالدة والحميز بالدار البيضاء  والرغاية .

وأوضح أن عملية رفع ونقل النفايات المنزلية تتم على مستوى 31 بلدية خارج  النسيج الحضري للعاصمة على مساحة 657 كم²وتعداد سكان يقدر ب 2300.000 نسمة كل  أيام الأسبوع بمعدل مرتين في اليوم لضمان تغطية كاملة ورفع تام للنفايات مع  وجود مخطط للاسترجاع النفايات القابلة للرسكلة وذلك على مستوى البلديات ذات  الكثافة السكانية العالية والنشاط التجاري الكبير.

 

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وأبرز السيد بوثلجة أنه تم خلال سنة 2017 إقتناء عتاد جديد ضمنها  قرابة 7000  من مختلف الحاويات  وكذا شاحنات بمختلف الأحجام منها الدكاكة وشاحنة الغسل  والمقطورة.

وأكد أن النتائج الإيجابية المتحصل عليها خلال 2017 عبر 31 بلدية وعبر  الوحدات العملياتية السبعة (7) قد تمت بفضل التنظيم المحكم والمتابعة المستمرة  من قبل مصالحنا لعملية رفع النفايات وكذا متابعة الوسائل التقنية وذلك بصفة  تدريجية.

ومن جهتها أفادت نسيمة يعقوبي (نات كوم) عن جمع أكثر من 450.000 طن من  النفايات المنزلية على مساحة 1680 كم² خلال سنة 2017 و بلغ عدد الحاويات أزيد  من 7000 حاوية . 

و بالنسبة للعمليات الفرز الانتقائي فقد قامت مؤسسة نات كوم بتخصيص  أزيد من 80 مركز للفرز ووضع حاويات بألوان مختلفة خاصة بجمع الخبز و المواد  العضوية والكرتون في نقاط متفرقة من بلديات العاصمة و تخصيص 7 مراكز لاسترجاع  النفايات على غرار رشيد كواش ولالاهم بالقصبة و واد السمار والقبة .

 

و في هذا الشأن ذكرت أن عملية الفرز الانتقائي في غضون سنة 2017 نتج  عنه استرجاع 1500طن من الورق والكرتون و 25 طن من مادة البلاستيك.

كلـمات مفتـاحيــة :
جمع أزيد من 1 مليون طن من النفايات المنزلية وقرابة 140 طن من الخبز بالعاصمة  خلال 2017
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 15:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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