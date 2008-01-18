هزة أرضية ارتدادية بقوة 3 ر4 على سلم ريشتر بولاية البليدة 

وقد حدد مركز الهزة ب 5 كلم جنوب-غرب واد الجر بذات الولاية, يوضح نفس المصدر.
للإشارة ,فقد تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات على سلم ريشتر, يوم الثلاثاء المنصرم حدد مركزها ب4 كلم جنوب -غرب وادي جر بنفس الولاية.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - سجلت هزة أرضية ارتدادية بقوة 3ر4 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة الخامسة و 20 دقيقة من مساء اليوم الإثنين بولاية البليدة, حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.
وقد حدد مركز الهزة ب 5 كلم جنوب-غرب واد الجر بذات الولاية, يوضح نفس المصدر.
للإشارة ,فقد تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات على سلم ريشتر, يوم الثلاثاء المنصرم حدد مركزها ب4 كلم جنوب -غرب وادي جر بنفس الولاية.