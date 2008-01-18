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هزة أرضية ارتدادية بقوة 3 ر4 على سلم ريشتر بولاية البليدة 

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 18:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات

الجزائر - سجلت هزة أرضية ارتدادية بقوة 3ر4 درجات على  سلم ريشتر في حدود الساعة الخامسة و 20 دقيقة من مساء اليوم الإثنين  بولاية  البليدة, حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية  والجيوفيزياء في بيان له.

وقد حدد مركز الهزة  ب 5 كلم جنوب-غرب واد الجر بذات الولاية, يوضح نفس  المصدر.

 

للإشارة ,فقد تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات على سلم ريشتر, يوم الثلاثاء  المنصرم حدد مركزها ب4 كلم جنوب -غرب وادي جر بنفس الولاية.

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هزة أرضية ارتدادية بقوة 3 ر4 على سلم ريشتر بولاية البليدة 
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 18:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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