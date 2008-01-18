هزة أرضية ارتدادية بقوة 3 ر4 على سلم ريشتر بولاية البليدة 

مكافحة التهريب: توقيف 20 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة ببرج باجي مختار -

صناعة الهواتف النقالة: دفتر الشروط قيد التحضير -

الجيش الوطني الشعبي يؤكد مضيه نحو امتلاك المزيد من القوة للحفاظ على هيبة الجزائر وسيادتها ووحدتها -

قيطوني يستقبل من طرف الرئيس العراقي -

اسمنت: المجمع العمومي جيكا يحقق إنتاجا قياسيا قارب 14 مليون طن خلال 2017 -

طمار: سعر السكن الترقوي المدعم سيحدد وفق لقيمة العقار في كل منطقة -

لوح يعلن الشروع في تكوين القضاة تحسبا لمبدأ الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء -

اعتصام الأطباء المقيمين: دعوة إلى فتح قنوات الحوار بين الأطباء والوصاية -

الوكالة الفضائية الجزائرية تهدي مجسما نموذجيا للقمر الاصطناعي ألكوم سات ـ1 إلى الرئيس بوتفليقة -

الرئيس بوتفليقة يؤكد أن القمر ألكوم سات-1 سيكون أداة لترقية النشاط الفضائي الوطني للأغراض السلمية -

تدمير مخبأ للإرهابيين يحوي خمس قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير بالبويرة (وزارة الدفاع) -

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفاء بنجاح الوكالة الفضائية الجزائرية في إطلاق القمر الصناعي ألكوم سات ـ1 -

إطلاق القمر الصناعي ألكوم سات-1 : عهد جديد بالنسبة للجزائر في مجال التنمية الوطنية -

الساتل ألكوم سات 1 : الرئيس بوتفليقة يجدد التزام الدولة بالتحكم في التكنولوجيات الحديثة و جعلها في صلب التنمية الاقتصادية -

سكن: اطلاق صيغة الترقوي المدعم خلال الأيام المقبلة ( وزير) -

حمى الاحتفال ب يناير خاص تجتاح وهران -

أطلس الصناعة التقليدية: إصدار جديد يبرز تنوع الموروث الثقافي والحضاري للجزائر -

حرائق استثنائية بتيزي وزو سنة 2017 :الدولة تجند كل الامكانيات لمحو أثار الكارثة الطبيعية -

أويحيى يستقبل وزير الداخلية التونسي -