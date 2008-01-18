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الجزائر استثمرت أكثر من 2 مليار دولار في قطاع البيئة في ظرف 15 سنة

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 18:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 0 مرات
الجزائر استثمرت أكثر من 2 مليار دولار في قطاع البيئة في ظرف 15 سنة

باتنة - أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, اليوم الاثنين بباتنة أن "الجزائر استثمرت أكثر من 2 مليار  دولار في قطاع البيئة خلال الـ 15 سنة الأخيرة ".

وأوضحت الوزيرة خلال إشرافها على لقاء ضم ممثلي المجتمع المدني و إطارات  القطاع بدار الدنيا للبيئة بمدينة باتنة في إطار زيارة تفقد قامت بها إلى  الولاية "أن هذه الاستثمارات تحققت بفضل ترسانة القوانين التي ساهمت في ترقية  قطاع البيئة".

وصرحت : "لا بد علينا أن نمر إلى مرحلة أخرى تتضمن كيفية استغلال هذه  الاستثمارات من أجل الدفع بالتنمية الاقتصادية و حتى يكون قطاع البيئة بديلا  بامتياز يعمل على خلق الثروة و مناصب الشغل". و أضافت أن السلطات العمومية قد وفرت التسهيلات و الإجراءات اللازمة و فتحت  الأبواب للاستثمار في هذا المجال وفق الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد ليصبح  انخراط المواطن في هذا المسعى -كما قالت- ضروريا لأنه يعد "حلقة هامة و أساسية  في سلسلة التنمية المستدامة".

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وشددت السيدة زرواطي كذلك على الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في ترقية الحس  البيئي لدى المواطن باعتباره "شريكا فعالا للقطاع" , معتبرة أن الاستثمار في  قطاع البيئة "يعد مهمة الجميع و نحن لدينا كل المؤشرات التي تجعلنا نرفع من  أدائنا و نحقق النتائج المرجوة في هذا المجال" .

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وكانت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة قد تفقدت عدة مؤسسات و مشاريع تابعة  لقطاعها ببلديات بريكة و عين التوتة و وادي الشعبة و باتنة و عين ياقوت. 

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الجزائر استثمرت أكثر من 2 مليار دولار في قطاع البيئة في ظرف 15 سنة
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 18:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 0 مرة   شارك

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