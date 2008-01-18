الجزائر استثمرت أكثر من 2 مليار دولار في قطاع البيئة في ظرف 15 سنة

باتنة - أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي , اليوم الاثنين بباتنة أن "الجزائر استثمرت أكثر من 2 مليار دولار في قطاع البيئة خلال الـ 15 سنة الأخيرة ".

وأوضحت الوزيرة خلال إشرافها على لقاء ضم ممثلي المجتمع المدني و إطارات القطاع بدار الدنيا للبيئة بمدينة باتنة في إطار زيارة تفقد قامت بها إلى الولاية "أن هذه الاستثمارات تحققت بفضل ترسانة القوانين التي ساهمت في ترقية قطاع البيئة".

وصرحت : "لا بد علينا أن نمر إلى مرحلة أخرى تتضمن كيفية استغلال هذه الاستثمارات من أجل الدفع بالتنمية الاقتصادية و حتى يكون قطاع البيئة بديلا بامتياز يعمل على خلق الثروة و مناصب الشغل". و أضافت أن السلطات العمومية قد وفرت التسهيلات و الإجراءات اللازمة و فتحت الأبواب للاستثمار في هذا المجال وفق الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد ليصبح انخراط المواطن في هذا المسعى -كما قالت- ضروريا لأنه يعد "حلقة هامة و أساسية في سلسلة التنمية المستدامة".

وشددت السيدة زرواطي كذلك على الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في ترقية الحس البيئي لدى المواطن باعتباره "شريكا فعالا للقطاع" , معتبرة أن الاستثمار في قطاع البيئة "يعد مهمة الجميع و نحن لدينا كل المؤشرات التي تجعلنا نرفع من أدائنا و نحقق النتائج المرجوة في هذا المجال" .

وكانت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة قد تفقدت عدة مؤسسات و مشاريع تابعة لقطاعها ببلديات بريكة و عين التوتة و وادي الشعبة و باتنة و عين ياقوت.