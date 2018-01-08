تبسة: توقيف سيدة متورطة في اختطاف فتاتين (أمن وطني)

تبسة - تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الأول بتبسة من توقيف سيدة تبلغ من العمر 33سنة متورطة في قضية اختطاف فتاتين قاصرتين , حسب ما علم اليوم الاثنين من مصالح الأمن الوطني بالولاية.

و أوضح المصدر لـ"وأج" أن العملية تمت بناءا على معلومات مؤكدة تم على إثرها نصب كمين محكم بوسط عاصمة الولاية بالقرب من قاعة سينما المغرب حيث كانت المتهمة بصدد تحويل فتاة ثالثة صديقة المختطفتين.

وبعد تحويلها إلى مقر أمن الولاية ومباشرة التحقيق معها اعترفت المعنية بالأمر بأن القاصرتين متواجدتين عندها بمنزلها بأحد أحياء مدينة تبسة حيث تم تحريرهما و إخضاعهما للفحوصات الطبية الضرورية , وفقا لذات المصالح.

كما تبين أن هذه السيدة كانت بصدد تحويلهما إلى مغنية (تلمسان) بغرض تسليمهما إلى أحد الأشخاص بذات المدينة سيتم لاحقا تقديم المتورطة أمام العدالة, مثلما أشار إليه المصدر الأمني.