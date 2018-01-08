توقيف شخصين بالعاصمة في قضيتين منفصلتين متعلقتين بتهم المتاجرة في المخدرات 

الجزائر - أوقفت مصالح امن الجزائر في قضيتين منفصلتين ببئر مراد رايس (العاصمة) مشتبه فيهما اثنين (2) متابعين بتهم "حيازة و المتاجرة و ترويج المخدرات من نوع القنب الهندي و الأقراص المهلوسة" و كذا "حيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي"، حسبما علم اليوم لاثنين من ذات المصالح.

وحسب المصدر فقد" تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختصة إقليميا أين أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت".

وقد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز بمسكني المشتبه فيهما الواقعين ببلدية بئر مراد رايس كمية إجمالية قدرها 440 غرام من القنب الهندي و 206 قرص مهلوس و أسلحة محظورة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 56 ألف دج.

القضية الأولى تمت معالجتها من قبل مصالح امن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس من خلال معلومة مفادها قيام احد المشتبه فيهم بالمتاجرة و الترويج في المخدرات بكل أنواعها على مستوى الحي الذي يقيم فيه حيث قامت مصالح الأمن بتفتيش منزله و ضبط بغرفة نومه على 4 صفائح من القنب الهندي وزنها 380 غرام و 3 سكاكين محظورة و هاتف نقال. و قد اعترف المشتبه فيه أنه اشترى كمية المخدرات المضبوطة لديه من أحد معارفه من ولاية داخلية مقابل 25 الف دج للصفيحة الواحدة وأنه يمتهن ترويج المخدرات و المتاجرة فيها منذ سنة.

أما القضية الثانية التي عالجتها ذات المصالح من خلال معلومة وردت إليها ومفادها قيام احد المشتبه فيهم بالمتاجرة و الترويج في المخدرات بكل أنواعها على مستوى الحي الذي يقيم فيه و أنه يحوز كمية منها بمنزله و بعد تفتيش مسكنه تم العثور على كيس بلاستيكي يحوي على 60 غرام من المخدرات و 206 قرص مهلوس وكذا قارورتين بها سائل مخدر و مبلغ مالي قدره 55 ألف دج و لعبة نارية من الحجم الكبير و 5 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام.

وقد تم ضبط المشتبه فيه و هو يحاول التخلص من المخدرات. كما أنه اعترف انه اشترى المخدرات من شخص يجهل هويته كان يدين له بمبلغ مالي و أن الأقراص المهلوسة هي لاستعماله الشخصي و ليس للمتاجرة فيها باعتباره يعاني من اضطرابات نفسية .

كما تم إلقاء القبض على شخص مبحوث عنه متورط في قضية تكوين جمعية أشرار وذلك بعد المعالجة الإلكترونية لوثائقه على مستوى شرطة الحدود لمطار هواري بومدين، حسبما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها .

وتمكنت عناصر الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية العاملة بمطار هواري بومدين الدولي من توقيف شخص مبحوث عنه خلال عملية تفتيش على مستوى نقطة معالجة رحلات السفر بذات المطار, إثناء دخوله إلى التراب الوطني.

وأوضح المصدر أن عملية التوقيف جاءت بعد المعالجة الإلكترونية و التدقيق في وثائق المشتبه فيه, حيث تبين أنه محل امر بالقبض صادر عن جهات قضائية بخصوص قضية تكوين جمعية أشرار, ليتم توقيفه و تحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.