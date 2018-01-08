حمى الاحتفال ب "يناير" خاص تجتاح وهران

وهران- لا شيء يثبط عزيمة الوهرانيين في الاحتفال بيناير, وهو العيد الأمازيغي الذي دأب الجزائريون على إحيائه في مختلف أرجاء البلاد, حيث يكتسي إحياء يناير هذه السنة طابعا خاصا بعد قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة تكريس هذا العيد كعطلة مدفوعة الأجر بداية يوم 12 يناير 2018.

المتجول في الحي التجاري العتيق ل''المدينة الجديدة'' بوهران, يتأكد بشكل لا يدع مجالا للشك بأن سكان عاصمة غرب البلاد يحرصون على الاحتفال بيناير كتقليد راسخ في تاريخهم يضعونه ضمن مكونات هويتهم واضعين جانبا الأسعار المرتفعة للمنتجات التي ترافق هذه المناسبة.

و يقول سعيد, موظف متوسط الدخل إلتقته وأج وهو يستعد للاحتفال بينار : "الملاحظ أن الفواكه الجافة ارتفع سعرها كثيرا ولكن ذلك لا يمنعني من شراء ما يلزم من مواد اعتدناها تزين موائدنا بها في مثل هذه المناسبات الخاصة".

ذات الرأي تذهب إليها مليكة, التي وإن أنها سيدة ماكثة بالبيت, إلا أنها على دراية تامة بواقع الاسعار ومع ذلك فإنها تؤكد أنه لا تفريط في الاحتفال بالطريقة المعتاد عليها بيناير.

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وأوضحت في هذا الشأن أنه رغم أسعار المنتجات المعروضة "إلا أنه ذلك لا يمنعنا من الحفاظ على تقاليدنا, سيما وأن الأمر يتعلق بإضفاء الفرحة والبهجة على نفوس أطفالنا حتى يتربوا على تقديس تاريخنا وهويتنا".

"الشرشم'' سيد الأطباق في وهران ليلة يناير

و الواقع أن الإعداد للاحتفال انطلق قبل حتى أعياد رأس السنة الميلادية, مثلما يوضحه عبد الحميد, متقاعد دأب على الاستعداد المبكر للاحتفال برأس السنة الأمازيغية, حيث لا يتعب من التنقل بين مختلف الأسواق الشعبية في وهران. "منذ أن أحلت على التقاعد أجد ضالتي دائما في التنقل بين الأسواق الشعبية قبل الاحتفال بيناير..إنها أجواء خاصة أستبق الزمن لمعايشتها", يعلق ''عمي عبد الحميد.

و الأكيد أن الاحتفال بيناير هذا العام له ذوق خاص في ظل ترسيم هذا اليوم وجعله كسائر الأعياد الأخرى, الوطنية منها والدينية, يوم عطلة مدفوعة الأجر.

هذا المعطى الجديد يشجع بالتأكيد الكثير من جمعيات المجتمع المدني لمنح دفع إضافي للاحتفالات بيناير في الجزائر.

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و الواضح أن المساحات التجارية الكبرى المتواجدة بعاصمة الغرب الجزائري ضبطت هي الأخرى عقاربها على توقيت عيد يناير, حيث لا تخلو هذه المساحات من ''الأطباق" المتنوعة التي اعتاد الوهرانيون على شرائها في مثل هذه المناسبة على غرار ''المكسرات والحلويات والفواكه".

و فضلا عن كل ذلك, فإن ربات البيوت يستعدن كذلك لطهي أطباق خاصة, لعل أهمها في وهران ما يعرف بوجبة ''الشرشم'' المصنوعة من القمح والفول والحمص, تقول فطيمة, إحدى ربات البيوت التي دأبت في كل سنة على إعداد هذا الطبق لعائلتها الصغيرة والكبيرة.

ومع اقتراب العيد المنتظر, تلبس ''الباهية'' من الآن حلة مميزة تطغى عليها ألوان يناير في انتظار أن تعم كافة أنحاء وهران يوم 12 يناير.