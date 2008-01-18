حرائق استثنائية بتيزي وزو سنة 2017 :الدولة تجند كل الامكانيات لمحو أثار الكارثة الطبيعية

تيزي وزو - شهد صيف 2017 بولاية تيزي وزو حرائق استثنائية تسببت في وفاة شخص و أضرار جسيمة و هي الكارثة الطبيعية التي جندت لها الدولة إمكانيات ضخمة من خلال إجراءات استعجالية لتعويض المتضررين خصوصا من الفلاحين مما سمح لهم بإستئناف نشاطهم العادي بعد فترة وجيزة.

وأتلفت الحرائق المهولة ما مجموعه 88.751 شجرة, معظمها من أشجار الزيتون و لكن أيضا من التين والرمان وغيرها. و قد كانت تيزي وزو الولاية التي عانت من أكبر الخسائر من حيث الأشجار المثمرة يضاف لها احتراق مئات من خلايا النحل و عدد من المنازل والمدجنات و الاسطبلات التي دمرتها ألسنة اللهب التي أتت على 1479.5 هكتار من الغابات و 880 هكتار من الأحراش و 1712 هكتارا من الأدغال و 32.5 هكتارا من المحاصيل إلى جانب تدمير 3700 حزمة من التبن, وفقا لحصيلة أعدتها محافظة الغابات.

خسائر فادحة مثلت ضربة موجعة للقطاع الفلاحي بالولاية و كادت تتسبب في دفع العديد من الفلاحين إلى وقف النشاط, مع العلم أنه في تيزي وزو القليل من يقومون بتأمين ممتلكاتهم الفلاحية للاستفادة من التعويض في حالة وقوع أي كارثة.

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وبناء على تعليمات من رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, تنقل ثلاثة وزراء وهم وزير الداخلية والجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري والبيئة و الطاقات المتجددة إلى المناطق أكثر تضررا من الحرائق بالولاية, بما في ذلك آيت يحيى موسى حيث سجل وفاة شخص, تعبيرا عن تجند الدولة ووقوفها الى جانب المواطنين بطمأنتهم بالتكفل بانشغالاتهم.

إجراءات ملموسة و مستعجلة لمحو آثار الكارثة

هذا التكفل تحقق بداية من شهر أكتوبر الماضي بتخصيص لفائدة الولاية برنامج تعويضي هام مندرج في قطاعي الغابات والفلاحة بمبلغ إجمالي يزيد على 2ر237 مليون دينار جزائري , حيث وجه هذا الغلاف المالي لتعويض الخسائر التي تكبدها السكان خلال كارثة يوليو الماضي.

وتحصل قطاع الغابات على أكثر من 5ر231 مليون دج لبعث عمليات غرس 29.508 شجرة زيتون و 34.458 شجرة مثمرة و إنجاز عمليات تقليم و تجديد على 61.127 شتلة أخرى إلى جانب تهيئة 48 كم من المسالك الفلاحية, وفقا لمعطيات محافظة الغابات المحلية التي أشارت إلى أن هذا البرنامج هو في طور الانتهاء.

من جهته استفاد قطاع الفلاحة من غلاف مالي قدر ب 7ر41 مليون دج وجه لتعويض الخسائر التي قدرت ب 2208 خلية كاملة و 394 خلية خالية و 22 خلية و 31 رأسا من الأغنام و رأسين من البقر و 27.330 دجاجة و 21 مبنى لتربية الماشية و 126 بيت بلاستيكي لتربية الدواجن و خسائر أخرى.

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ولم يشكل عدم تأمين قطيع الحيوانات والمحاصيل الفلاحية التي كان ينبغي على الفلاحين تأمينها لدى الهيئات المختصة, مثل الصندوق الجهوي الوطني للتعاضد الفلاحي, عائقا أمام عملية تعويضهم. ففي تيزي وزو تدخل الصندوق الجهوي لهذه المؤسسة بعد أيام قليلة من اندلاع الحرائق وأرسل صكوكا مالية كتعويضات عن الخسائر.

وفي هذا الصدد, عوض الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي لتيزي وزو 10 مزارعي حبوب في منطقتي ذراع الميزان و تيميزرت الذين فقدوا محاصيلهم أثناء الحرائق. و قد منحت لهم صكوك مالية بعد أسبوعين فقط من الحرائق كتعويض عن الخسائر و السماح بالتالي لهم باستعادة أنشطتهم والمحافظة على مصدر عيش عائلاتهم.

كما مس تدخل السلطات العمومية قطاعات أخرى, لا سيما قطاع السكن الذي عرف تخصيص نحو 79 مساعدة للبناء الريفي لصالح ضحايا الحرائق. و قد تم تسجيل هذه المساعدات بموجب برنامج تم إخطاره للولاية في نوفمبر الماضي.

وتمكنت لجان البلديات و الدوائر التي تشرف عليها لجنة تابعة للولاية برئاسة الوالي التي أسندت لها عملية إحصاء المتضررين من إعداد حصيلة دقيقة عن الخسائر و استهداف جميع الضحايا وتجنب إغفال أي أحد, مما سمح بالسير الحسن لعملية التعويض التي جرت في ظروف جيدة, بحسب رأي العديد من الضحايا الذين رحبوا بهبّة الدولة لمساعدتهم من أجل إعادة بعث نشاطاتهم الفلاحية لتصبح هذه الكارثة الطبيعية مجرد ذكرى سيئة لسكان المنطقة .