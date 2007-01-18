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تبسة: حجز أكثر من 191 طن من المواد الغذائية غير المطابقة في 2017

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 17:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

تبسة - تمكنت فرق قمع الغش و مراقبة الجودة لمديرية التجارة بولاية تبسة من حجز أكثر من 191 طن من المواد الغذائية غير المطابقة خلال سنة 2017، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد المدير المحلي للتجارة.

و أوضح السيد أحمد زياني لـ/وأج/ بأن القيمة الإجمالية لهذه السلعة المحجوزة  بلغت 3,6 مليار د.ج, مشيرا إلى أن عملية الحجز شملت على وجه الخصوص اللحوم  الحمراء و البيضاء و منتجات الألبان و الدقيق و المشروبات الغازية و العصائر إضافة إلى الحلويات.

وتم القيام بعمليات الحجز خلال 1 ألف و 898 تدخلا لأعوان فرق قمع الغش والمراقبة عبر بلديات الولاية خلال نفس الفترة , وفق ما أوضحه ذات المصدر,  مبرزا أن هذه الخرجات الميدانية تستهدف الحفاظ على صحة المستهلك و حماية الاقتصاد الوطني.

وأردف ذات المسؤول بأن قيمة المخالفات المتعلقة بغياب الفوترة و عدم إشهار  الأسعار تجاوزت 3,94 مليار د.ج خلال نفس الفترة.

وعلاوة على ذلك تم غلق ما لا يقل عن 351 محلا تجاريا خلال نفس الفترة بسبب غياب النظافة و تسويق سلع غير الصالحة للاستهلاك و غياب شهادة التأمين على وجه  الخصوص, استنادا لذات المسؤول, الذي صرح أن بعض الحالات تعرضت لمتابعات قضائية.

كما أخذت فرق المراقبة التابعة لقطاع التجارة خلال السنة المنصرمة أكثر من  120 عينة لمختلف المواد الغذائية من أجل إخضاعها للتحاليل, أضاف السيد زياني.

 

و على صعيد آخر, أوضح ذات المصدر أنه في إطار الجهود التي تستهدف القضاء على التجارة الموازية بالتنسيق بين مديرية التجارة و المجالس الشعبية البلدية  بالولاية سيكون حوالي 20 سوقا جواريا يتوفرون على جميع وسائل الراحة جاهزين "خلال الثلاثي الأول من السنة الجاري".

 

آخر تعديل على الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 17:18
تبسة: حجز أكثر من 191 طن من المواد الغذائية غير المطابقة في 2017
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 17:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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