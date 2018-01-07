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يناير/ورقلة : برنامج إحتفالي ثري بنكهة وألوان التراث والثقافة الأمازيغية

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 12:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

ورقلة- تم إعداد برنامج ثري و متنوع بنكهة وألوان التراث  والثقافة الأمازيغية لإحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة يناير وأسبوع التراث  الأمازيغي بولاية ورقلة, حسبما استفيد يوم الأحد من مصالح الولاية.

و يتضمن هذا البرنامج الذي سطرته عدة قطاعات وجمعيات ثقافية وتراثية محلية  الذي تنطلق فعالياته اعتبارا من يوم غد الإثنين, إقامة سلسلة من التظاهرات  الثقافية و الفنية و الألعاب التقليدية عبر مختلف المؤسسات الشبابية و  الرياضية و المراكز الثقافية و المواقع الأثرية المتواجدة بالولاية, وفق ذات  المصدر.

و يشتمل الشق الثقافي لهذه الفعاليات التي تندرج في إطار إبراز البعد  الأمازيغي للهوية الوطنية إلقاء محاضرات و عقد ندوات فكرية للتعريف بتاريخ  الأمازيغية و القصور الأمازيغية بمنطقتي ورقلة و تقرت, إضافة إلى تنشيط   أمسيات أدبية في الشعر و القصة الأمازيغية.

و ينتظر أن يكون الجمهور على موعد مع عديد المعارض التي تتنوع بين معارض  للكتاب الخاص بالثقافة الأمازيغية و أخرى في الفنون التشكيلية و اللباس  التقليدي و الحلي الأمازيغية.

كما برمجت حفلات فنية ساهرة في الفولكلور و الأغنية الأمازيغية من تنشيط  كوكبة من الفنانين و الفرق المحلية التي تهتم بالتراث الثقافي الفني الأمازيغي  على غرار فرق القارقابو و سيدي أحمد للعصي و ناس الديوان للفنان عثمان تافنة و  الزين أقدح للفنان اسليمان بوغابة, يوضح المصدر ذاته .

 

بالإضافة إلى مسابقات الأكلة الشعبية الأمازيغية ستنظم زيارات إلى بعض  المعالم ذات الجذور الأمازيغية على غرار قصور أنقوسة و ورقلة وغمرة و تالة  بمنطقة المقارين بالولاية المنتدبة تقرت و كذا مدينة سدراتة الأثرية.

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يناير/ورقلة : برنامج إحتفالي ثري بنكهة وألوان التراث والثقافة الأمازيغية
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 12:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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