يناير/ورقلة : برنامج إحتفالي ثري بنكهة وألوان التراث والثقافة الأمازيغية

و يتضمن هذا البرنامج الذي سطرته عدة قطاعات وجمعيات ثقافية وتراثية محلية الذي تنطلق فعالياته اعتبارا من يوم غد الإثنين, إقامة سلسلة من التظاهرات الثقافية و الفنية و الألعاب التقليدية عبر مختلف المؤسسات الشبابية و الرياضية و المراكز الثقافية و المواقع الأثرية المتواجدة بالولاية, وفق ذات المصدر.
و يشتمل الشق الثقافي لهذه الفعاليات التي تندرج في إطار إبراز البعد الأمازيغي للهوية الوطنية إلقاء محاضرات و عقد ندوات فكرية للتعريف بتاريخ الأمازيغية و القصور الأمازيغية بمنطقتي ورقلة و تقرت, إضافة إلى تنشيط أمسيات أدبية في الشعر و القصة الأمازيغية.
و ينتظر أن يكون الجمهور على موعد مع عديد المعارض التي تتنوع بين معارض للكتاب الخاص بالثقافة الأمازيغية و أخرى في الفنون التشكيلية و اللباس التقليدي و الحلي الأمازيغية.
كما برمجت حفلات فنية ساهرة في الفولكلور و الأغنية الأمازيغية من تنشيط كوكبة من الفنانين و الفرق المحلية التي تهتم بالتراث الثقافي الفني الأمازيغي على غرار فرق القارقابو و سيدي أحمد للعصي و ناس الديوان للفنان عثمان تافنة و الزين أقدح للفنان اسليمان بوغابة, يوضح المصدر ذاته .
بالإضافة إلى مسابقات الأكلة الشعبية الأمازيغية ستنظم زيارات إلى بعض المعالم ذات الجذور الأمازيغية على غرار قصور أنقوسة و ورقلة وغمرة و تالة بمنطقة المقارين بالولاية المنتدبة تقرت و كذا مدينة سدراتة الأثرية.