أزيد من 70 مليون مسافر عبر محطات النقل البري بالجزائر خلال سنة 2017

الجزائر- تجاوز عدد المسافرين الذين تنقلوا خلال سنة 2017 عبر محطات النقل البري بالجزائر 70 مليون مسافر مقابل 65 مليون مسافر خلال سنة 2016 , حسبما أوضحه يوم السبت بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام لشركة استغلال و تسيير المحطات البرية للجزائر(سوغرال).

و أوضح السيد عز الدين بوشهيدة لواج أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف محطات النقل البري التي تشرف الشركة على تسييرها (65 محطة) موزعة عبر مختلف ولايات الوطن فاق خلال سنة 2017 سقف 70 مليون مسافر مقابل نحو 65 مليون مسافر خلال سنة 2016 .

وحققت المؤسسة خلال سنة 2017 بفضل ارتفاع عدد المسافرين عبر محطاتها و فتح محطات جديدة رقم اعمال قارب 2 مليار دج , مقارنة بنحو 1.8 مليار دج خلال سنة 2016 , وهو ما شكل نسبة نمو قدرت ب 8 بالمائة . كما عرفت السنة الماضية تقليص العجز المالي في تسيير العديد من المحطات من مليار سنتيم ليصل الى حدود 100 الى 50 مليون سنتيم , يضيف السيد بوشهيدة.

و ارجع المتحدث ارتفاع موارد المؤسسة و ايضا عدد المسافرين عبر محطاتها لقرار الناقلين بدخول المحطات البرية و العمل بصفة نظامية وقانونية, و هو ما دفع (سوغرال) الى التراجع عن فكرة التخلي عن تسيير بعض المحطات التي كان الناقلون يرفضون الدخول اليها .

و أورد بوشهيدة محطة تيبازة كمثال عن هذه المحطات التي كانت "شبه خاوية" بالرغم من كل الإمكانات التي كانت موفرة بدءا من المرفق ككل , قبل ان تتحرك السلطات الولائية لإقناع الناقلين بضرورة دخول هذه المحطة , مضيفا ان السلطات المحلية بباقي الولايات التي يطرح فيها هذا الإشكال مدعوة للتحرك من اجل ايجاد حل لهذا الوضع .

و يطرح مشكل "مقاطعة" الحافلات المحطات البرية بصفة ملحوظة عبر كل من ولايات المسيلة (عبر 06 محطات) و ولاية خنشلة و النعامة (4 محطات) .

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من جهة اخرى عرفت المؤسسة مع اواخر شهر ديسمبر المنصرم استلام محطات جديدة عبر كل من ولايات تلمسان و تيسمسيلت وباتنة و قسنطينة و هي الهياكل التي تأتي لتدعيم قطاع النقل بالولايات المشار اليها . فيما يتوقع استلام خلال

الأسبوع الجاري لمحطة جديدة ببرج بوعريريج وأخرى بولاية بعنابة على أن يتم أيضا في الأيام القليلة المقبلة استلام و دخول حيز الخدمة كل من محطات ولايتي البليدة و الشلف و محطتين بولاية الاغواط .

و سمحت عمليات فتح المحطات الجديدة منذ السنة الماضية بتوفير فرص شغل لنحو 300 عامل,في انتظار فتح محطات اخرى تجري بها الاشغال عبر كل من ولايات ورقلة و تيارت و سكيكدة و أدرار و ام البواقي و سوق اهراس و قالمة و الجزائر العاصمة (بئر مراد رايس).

وتعد شركة (سوغرال) مؤسسة عمومية ذات أسهم , و تمويلها "ذاتي" انطلاقا من الخدمات التي تقدمها لمرتاديها و عملائها دون أي مورد مالي آخر ي وهو ما يفرض عليها تحقيق أرباح مالية عبر المحطات التابعة لها (65 محطة) لإعادة استثمار تلك الأرباح من خلال اقتناء التجهيزات و اشغال الصيانة بالمحطات وصب أجور العمال أيضا.

وتحقق الشركة أرباحها من خلال كراء الأكشاك و اللافتات الإشهارية إضافة الى حقوق التوقف بأرصفة المحطات (الانطلاق/الوصول) و بيع التذاكر على أن يتلقى أصحاب الحافلات لاحقا صكوكا مالية بمستحقاتهم .

و في سياق الاستثمار في إمكاناتها قامت المؤسسة حسب مديرها العام خلال سنة 2017 بتخصيص 1,6 مليار سنتيم لتكوين مستخدميها في مختلف التخصصات "لأهمية العنصر البشري في لنهوض بهذه المؤسسة التي تطمح الى تحقيق افضل خدمة عمومية يمكن تقديمها للمواطن".

و عرفت السنة الماضية ايضا تزويد عدة محطات برية بمولدات كهربائية لتفادي الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي الذي يؤثر على عملية بيع التذاكر التي تتم عن طريق نظام معلوماتي . هذا الاخير الذي تسعى كذلك (سوغرال) لتحديثه و عصرنته حسب السيد بوشهيدة الذي قال أن الغلاف المخصص لذلك قدر 3 ملايير سنتيم.

و عملت المؤسسة على مواصلة أشغال التهيئة في المحطات البرية التي تستقطب عددا كبيرا من المسافرين على غرار محطة سطيف التي خصص لها السنة الماضية غلاف مالي بقيمة 4 مليار سنتيم.

أما بمحطة خروبة البرية بالعاصمة و التي تعد من كبريات المحطات البرية على المستوى الوطني فان اشغال الصيانة تتم بشكل دوري و متواصل بالنظر إلى قدم هذه المنشأة و التي استقطبت نحو 30 بالمائة من إجمالي حركية المسافرين خلال سنة 2017 بمعدل رحلات لا يقل عن 800 رحلة يوميا , يضيف المتحدث.

و من بين المشاريع التي تعمل مؤسسة سوغرال عليها في الفترة القادمة هو إنشاء محطات وقود و تشحيم و غسل للحافلات على مستوى محطاتها و ستكون محطة خروبة بالعاصمة المحطة النموذجية التي سيطبق فيها المشروع خلال الثلاث اشهر الاولى من السنة الجارية.