انطلاق الاحتفالات بيناير بولاية بجاية

بجاية - انطلقت و على غير العادة مبكرا بولاية بجاية يوم السبت الاحتفالات بينايري رأس السنة الجديدة الأمازيغية التي تتزامن في الأصل و تاريخ 12 ينايري الذي يعد يوما وطنيا و عطلة مدفوعة الأجر.

وفي كل مكان بالولاية, تجندت الحركة الجمعوية و المؤسسات العمومية لتصميم و تنفيذ البرامج المخصصة للاحتفال بهذا الحدث تراوحت بين الاحتفالية والترفيهية و لكن أيضا التعليمية منها من خلال التطرق إلى الجوانب التاريخية و الثقافية و حتى العلمية ذات الصلة بالحدث.

وهو الحال كذلك في بجاية حيث تم تحويل دار الثقافة إلى مساحة معرض عملاقة جمعت مائة من الفنانين والحرفيين الذين جاءوا للاحتفال بهذا الحدث من خلال جعل إبداعاتهم تكتشف و تبادل مشاعرهم. جميع الحرف حاضرة بدءا من الملابس التقليدية (فساتيني برنوسي الخ) إلى المجوهرات (أساسا المجوهرات الفضية) و الفخار و نحت الخشب و إلى فن الرسم على وجه الخصوص مرورا بفن المطبخ والأواني و المنتجات والكثير من الأشياء الأصلية والجذابة الواحدة أكثر من الأخرى.

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إنها مدرسة غارقة في الثقافة الأمازيغية حسب ما قاله صالح و هو أستاذ بجامعة قسنطينة الذي كان مارا بالمنطقة استقطبه بشكل واضح المعرض المنصب بعين المكان حيث أبدى سعادته من المواد المعروضة.

وينظم هذا المعرض المنصب على مستويين من المبنى و بساحة منفصلة بالاشتراك مع مديرية الثقافة والشباب والرياضة. كما يعكس تنوع المواد المستخدمة كالحرير والخشب والمعادن والجلود و قطع قديمة. و تشارك كل من ولايات غرداية و ميلة وعنابة وبجاية بقوة في هذا المعرض الذي يعكس شتى الاختلافات.

وفي أقبو, افتتحت الكشافة الاسلامية بالمنطقة هذا الحدث في نفس الأجواء حيث نظم معرض للحرف اليدوية و قطع القديمة أو منحوتة, إلى جانب تنظيم العديد من الندوات كلها صبت في منحى الاحتفال بهذا الحدث الذي يجري التحضير له ببرنامج احتفالي كبير.

نفس الأجواء كذلك انتظمت في شرق الولاية حيث مجموعة من الجمعيات على وشك إعطاء هذا الحدث طابعا خاصا و هو الأمر الذي قرره بالإجماع سكان قرية تاهلكيت الجبلية (بتيشي)ي التي تقع على بعد 17 كيلومترا شرق بجاية و هو المشاركة بتنظيم مجموعة من الاحتفالات (حفل وعروض أزياء و مسرح وما إلى ذلك) إلى جانب جمع الأجسام و الأشياء القديمة التي ستشكل المادة الأساسية للمعرض الكبير الذي ستحتضنه المنطقة.