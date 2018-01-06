مردود قطاع الفلاحة بعنابة  "غير مقبول و يستدعي تثمين القدرات"

عنابة - أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزغي يوم السبت بعنابة بأن مردود قطاع الفلاحة و إسهاماته في النمو الاقتصادي المحلي "يعد غير مقبول" و يستدعي --حسبه-- "توجها سريعا" لتثمين القدرات التي يتوفر عليها محليا لتحويلها إلى قيمة مضافة.

وأوضح السيد بوعزغي خلال زيارة عمل و تفقد إلى عنابة بأن هذه الولاية التي تجمع مؤهلات فلاحية أكيدة من سهول و ثروات غابية و مناخ ملائم "لم تتمكن بعد من تحقيق إقلاع اقتصادي في المجال الفلاحي".

وأضاف في هذا السياق بأنه بمردود "لا يتعدى 26 مليار د.ج سنويا " تصنف ولاية عناية --كما قال-- في المرتبة الـ41 وطنيا من حيث مردود القطاع, موضحا بأن ولايات أخرى عبر الوطن تمكنت من تحقيق مداخيل بالقطاع تتجاوز 200 مليار د.ج.

وذكر الوزير في هذا السياق بأن الفلاحة و الصيد البحري يمثلان خيارا استراتيجيا لتنويع الإنتاج و تطوير الاقتصاد الوطني من جهة و رفع تحدي الأمن الغذائي.

كما جدد بالمناسبة التزام السلطات العمومية بتأطير و مرافقة كل المبادرات التي تندرج في سياق مسعى تطوير و تنويع الإنتاج الوطني.

وشدد السيد بوعزغي في السياق ذاته على ضرورة تحديد الأولويات و رسم الآفاق لمختلف الشعب الفلاحية عبر ولاية عنابة و توجيهها نحو الأهداف المسطرة في القطاع.

وقد استهل وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري زيارته لولاية عنابة بمعاينة مشتلة للطماطم الصناعية ببلدية البوني ثم ملبنة إيدوغ العمومية بذات البلدية, حيث أشرف على وضع حيز الخدمة وحدة لتعليب الحليب الطازج بقدرة إنتاج تفوق 6 آلاف علبة في الساعة و تجمع هذه الملبنة في المتوسط 20 ألف لتر يوميا من الحليب الطازج.

كما تفقد الوزير ببلدية تريعات مشروع إنجاز وحدة لتربية الدواجن تتسع لـ50 ألف صوص موجهة لإنتاج اللحوم البيضاء, قبل أن يتوجه إلى بلدية برحال حيث تفقد موقع تجميع الفلين و ركز على "ضرورة تثمين المنتجات الغابية و استغلالها بحسب خصوصيات المنطقة", بالإضافة إلى تشجيع الشباب و سكان المناطق الغابية على الاستثمار في هذا المجال من خلال تخصيص مساحات غابية للاستثمار في النشاطات المرتبطة بالثروة الغابية.

وإلى جانب تفقده تعاونية الحبوب و البقول الجافة بالحجار حيث ركز على تشجيع إنتاج البذور لتخفيض فاتورة الاستيراد و تنويع الإنتاج ليشمل العدس و الحمص و غيرهما, أشرف الوزير بميناء عنابة على عملية وضع سفينة لصيد التونة على اليابسة لتخضع لعملية صيانة بوحدة البناء البحري التابعة للناحية العسكرية الخامسة. كما اطلع بعين المكان على منتوج قطاع الصيد البحري و آفاق تطويره.

وسيرأس وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري مساء اليوم لقاء جهويا مغلقا يجمعه بالمنتجين و متعاملي القطاع بمقر المجلس الشعبي الولائي.