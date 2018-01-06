سطيف : أشغال الترامواي تدخل مرحلتها الأخيرة قبل تسليم المشروع "نهاية الثلاثي الجاري"

و أوضح ذات المسؤول في تصريح لوأج أن مرحلة الأشغال النهائية المتمثلة في تزفيت و تعبيد الطرقات قد انطلقت بوسط المدينة من أمام مقر الولاية إلى غاية حي 300 مسكن حيث توجد محطة الصيانة باعتبار أن هذا الشطر يحظى-كما قال- بالأولوية من طرف السلطات المحلية للولاية على أن تتواصل هذه العملية من الأشغال الجارية و كذا تهيئة الأرصفة بوتيرة سريعة عبر باقي الطرقات و الأرصفة الموازية على طول الخط على مسافة 15,2 كلم .
و أضاف المتحدث أن القائمين على المشروع و بغرض احترام موعد تسليمه في آجاله المحددة وضعوا آليات لذلك و يتعلق الأمر ûكما قال- بتدعيم المؤسسة المكلفة بالإنجاز بـ 3 مؤسسات أخرى مختصة في مجال التزفيت 2 منها وطنية و1 أجنبية (فرع للمؤسسة التركية المكلفة بالإنجاز) و7 مقاولات أو فرق أخرى لتدعيم عملية تهيئة الأرصفة.
و كشف مدير مشروع ترامواي سطيف كذلك أن الأيام القليلة القادمة ستعرف "انطلاق عملية تغليف و تهيئة كافة محطات الترامواي ال26" و كذا استلام 6 آلاف شجرة تزيينية و 3 قاطرات جديدة تضاف إلى ال5 المتواجدة بمركز الصيانة" و ذلك تزامنا مع استمرار مرحلة كل التجارب مشيرا إلى أن نسبة الأشغال الكلية تسجل تقدما بنسبة " 87 بالمائة".
يذكر أن ترامواي سطيف من شأنه أن يضفي صورة جديدة لمدينة حيث سيربط شرق المدينة بغربها انطلاقا من محطة "البرارمة" بالقرب من مركز الصيانة و جامعة محمد الأمين دباغين سطيف2 (المدخل الشرقي للمدينة) إلى محطة جامعة الباز (المدخل الغربي للمدينة) مرورا بأكبر المحاور كثافة في حركة تنقل السكان على غرار أحياء 300 و 1014 مسكن و "الأبراج" و وسط المدينة و المحطة البرية للمسافرين و جامعة فرحات عباس سطيف 1 و المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية و مستشفى الأم و الطفل بالباز.