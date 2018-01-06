سطيف : أشغال الترامواي تدخل مرحلتها الأخيرة قبل تسليم المشروع "نهاية الثلاثي الجاري"

سطيف- دخل مشروع ترامواي سطيف الذي انطلقت به الأشغال شهر مايو 2014 مرحلته الأخيرة "قبل تسليمه المقرر أواخر الثلاثي الأول من السنة الجارية (2018)", حسب ما أفاد يوم السبت مدير ذات المشروع صلاح الدين بن عبيد.

و أوضح ذات المسؤول في تصريح لوأج أن مرحلة الأشغال النهائية المتمثلة في تزفيت و تعبيد الطرقات قد انطلقت بوسط المدينة من أمام مقر الولاية إلى غاية حي 300 مسكن حيث توجد محطة الصيانة باعتبار أن هذا الشطر يحظى-كما قال- بالأولوية من طرف السلطات المحلية للولاية على أن تتواصل هذه العملية من الأشغال الجارية و كذا تهيئة الأرصفة بوتيرة سريعة عبر باقي الطرقات و الأرصفة الموازية على طول الخط على مسافة 15,2 كلم .

و أضاف المتحدث أن القائمين على المشروع و بغرض احترام موعد تسليمه في آجاله المحددة وضعوا آليات لذلك و يتعلق الأمر ûكما قال- بتدعيم المؤسسة المكلفة بالإنجاز بـ 3 مؤسسات أخرى مختصة في مجال التزفيت 2 منها وطنية و1 أجنبية (فرع للمؤسسة التركية المكلفة بالإنجاز) و7 مقاولات أو فرق أخرى لتدعيم عملية تهيئة الأرصفة.

و كشف مدير مشروع ترامواي سطيف كذلك أن الأيام القليلة القادمة ستعرف "انطلاق عملية تغليف و تهيئة كافة محطات الترامواي ال26" و كذا استلام 6 آلاف شجرة تزيينية و 3 قاطرات جديدة تضاف إلى ال5 المتواجدة بمركز الصيانة" و ذلك تزامنا مع استمرار مرحلة كل التجارب مشيرا إلى أن نسبة الأشغال الكلية تسجل تقدما بنسبة " 87 بالمائة".

يذكر أن ترامواي سطيف من شأنه أن يضفي صورة جديدة لمدينة حيث سيربط شرق المدينة بغربها انطلاقا من محطة "البرارمة" بالقرب من مركز الصيانة و جامعة محمد الأمين دباغين سطيف2 (المدخل الشرقي للمدينة) إلى محطة جامعة الباز (المدخل الغربي للمدينة) مرورا بأكبر المحاور كثافة في حركة تنقل السكان على غرار أحياء 300 و 1014 مسكن و "الأبراج" و وسط المدينة و المحطة البرية للمسافرين و جامعة فرحات عباس سطيف 1 و المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية و مستشفى الأم و الطفل بالباز.