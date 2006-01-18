سنة 2017 بالطارف: إستئناف أشغال الشطر الأخير من الطريق السيار شرق-غرب وآمال كبيرة لبعث التنمية المحلية

الطارف - شكل إستئناف أشغال الشطر الأخير من الطريق السيار شرق-غرب انطلاقا من بلدية الذرعان إلى غاية الحدود التونسية و الذي لطالما انتظره سكان ولاية الطارف على وجه الخصوص الحدث الرائد لسنة 2017 بهذه الولاية.

و سيسمح هذا المشروع الذي أعيد تفعيله بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و الذي يعزز الجهود المبذولة في مجال التنمية المحلية بتحقيق حلم أضحى حقيقة بفضل العزيمة و الإيثار.

و بعيدا عن التقديرات العددية التي عادة ما تكون متناقضة يفتح ال84 كلم من الطريق السيار شرق-غرب في شطر الطارف "آفاقا للتنمية في جميع المجالات بهذه المنطقة", إستنادا لما أكده ل"وأج" رئيس الجهاز التنفيذي المحلي محمد بلكاتب.

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---استئناف بعد ست سنوات من توقف الورشة...

تم إطلاق ورشة ال84 كلم من الطريق السيار شرق-غرب في شهر نوفمبر المنصرم بحضور وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان بعد ست سنوات من توقف الورشة و التي من المزمع تسليمها في 2019 , وفقا لما صرح به المدير المحلي للأشغال العمومية عبد الرزاق كموش.

و تطلب هذا المشروع الضخم المندرج في إطار المخطط التوجيهي الوطني لتهيئة الإقليم استثمارا عموميا بقيمة 84 مليار د.ج , حسب ما أردفه مدير الأشغال العمومية.

و تم توفير جميع الظروف اللازمة للانطلاقة الفعلية للورشة , كما أفاد به ذات المسؤول , لافتا الى أنه تم تنصيب لجنة تقنية لمتابعة عملية رفع العراقيل المتعلقة على وجه الخصوص بنزع الملكية (أراضي تابعة للخواص و بناء...) و نقل الشبكات (الخطوط الكهربائيةي الغازي قنوات التموين بمياه الشرب) من طرف الوالي في إطار التحضيرات الأخيرة المتعلقة بهذا المشروع.

و أشار المتحدث إلى أنه تم تسخير ما لا يقل عن 15 منجما للمواد تضاف إليهم محجرة الحصى المتواجدة بمنطقة عصفور من أجل "تموين منتظم لورشة" هذا الشطر من الطريق السيار.

"و يتطلب إنجاز ال84 كلم ما لا يقل عن 9 ملايين متر مكعب من الحصى تعد ضرورية للتموين المتواصل للورشة بغية احترام آجال التسليم", يقول نفس المصدر, لافتا الى "في حالة الاحتياج للحصى سيتم اللجوء للولايات المجاورة من أجل تلبية الطلب لاسيما على مستوى ولاية قالمة أين تتوفر الوكالة الوطنية للطرق السريعة على محجرة للحصى".

و بعد أن أوضح أن مديرية القطاع تعول على هذا المحور من الطريق من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على المنطقة صرح مدير الأشغال العمومية أنه بمجرد تسليم هذا الشطر ستكون ولاية الطارف "منطقة عبور بامتياز".

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و تمر ال84 كلم من الطريق السيار شرق-غرب عبر 8 بلديات بالولاية هي الذرعان و البسباس و سيدي قاسي و الطارف و عين العسل و بحيرة الطيور و زريزر و أم الطبول حيث يعد طموح فك العزلة عن مختلف المناطق التابعة لهذه الولاية الحدودية كبيرا.

و سيسهل هذا الشطر من الطريق السيار شرق-غرب التبادلات الاقتصادية بين الجزائر و تونس من خلال ضمان ربح الوقت و السيولة في حركة السير و سلامة مستعملي الطريق" , إستنادا لنفس المصدر.

و أضاف "لقد تم اتخاذ جميع التدابير من أجل احترام البيئة بهذه المنطقة الخضراء المعروفة بتنوعها البيولوجي و سحرها الخفي".

و ستسمح ورشة الطريق السيار شرق-غرب في شطرها الأخير و التي تم إطلاقها على أمل رسم صورة جديدة لمنطقة الطارف باستحداث 2500 منصب شغل مباشر و 2500 منصب آخر غير مباشر.