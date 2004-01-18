حديقة التجارب للحامة بالعاصمة استقطبت أزيد من 1.8 مليون زائر خلال سنة 2017

الجزائر - استقطبت حديقة التجارب للحامة بالجزائر العاصمة خلال سنة 2017 ازيد من 1.8 مليون زائر , فيما فاق عدد زوارها خلال الفاتح من شهر يناير الجاري 18 الف شخص , حسبما علم يوم الخميس عن المدير العام للحديقة السيد بولحية عبد الكريم .

و قال السيد بولحية لواج ان عدد الزوار الّذين اختاروا حديقة التجارب للحامّة كوجهة للاستجمام و الراحة خلال سنة 2017 فاق 1.8 مليون شخصي مقارنة بسنة 2016 أين استقبلت الحديقة ازيد من 1.4 مليون شخص ,فيما سجل توافد ما لا يقل عن 18.600 زائر على الحديقة خلال اول ايام السنة الجديدة 2018.

و عاد المتحدث للتذكير بابرز ما ميز عملية تسيير هذا الفضاء الذي يعد بمثابة رئة الجزائر العاصمة خلال السنة المنقضية و التي شهدت إطلاق مشروع جرد الممتلكات الطبيعية للحديقة بهدف إدراجها مجددا ضمن قائمة الحدائق العالمية المعترف بها دوليا حيث تم تنصيب مجلس علمي للعمل على اعادة بعث الجرد و التصنيف داخل الحديقة لتثمين مكتسباتها الطبيعية و العمرانية والتاريخية.

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كما استرجعت تماثيل الحديقة الانجليزية بحديقة التجارب بالحامة و التي تمثل رؤيا النحات والفنان الفرنسي "إميل جون جوزف قوديسار" للتقاليد و العادات الاصيلة لمختلف نواحي الوطن رونقها الاصلي خلال سنة 2017 بعد انتهاء اشغال ترميمها التي جاءت لتدارك "حالة التشويه و التدهور" الذي وصلت اليه جراء ممارسات غير مسؤولة من قبل مرتادي الحديقة خلال الثلاث سنوات الاخيرة يضيف المتحدث.

كما تميزت سنة 2017 بولادة اللبؤة "كايلا'' التي كان لها النصيب الاكبر من الاهتمام من قبل المشرفين على حديقة الحيوانات الملحقة بحديقة التجارب, باعتبار ان ولادة نوع السنوريات في الاقفاص من الامور القليلة الحدوث , و يمكن اليوم لزوار الحديقة ان يستمتعوا بمشاهدة هذه اللبؤة الصغيرة بعد ان تم ايداعها بقفص متاح للزيارة .

و ذكر المتحدث ان ارتفاع تعداد زوار الحديقة من سنة لأخرى يحتم ملائمة امكاناتها مع هذا الاقبال و الذي يتوقع ان يتزايد مستقبلا , مشيرا الى فتح مـدخل مـباشـر خـاص بزبـائن نزل ''السـوفيتال'' المجاور للحديقة و الذي سمح بدخول 1615 شخصا خلال الثلاث أشهر الأخيرة من السنة الماضية.

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بدورها ذكرت المكلفة بالإعلام على مستوى الحديقة السيدة جبالي سناء لواج ان سنة 2017 عرفت أيضا توقيع مديرية الحديقة على اتفاقيتين اولهما تتمثل في اتفاقية شراكة بين مع حديقة الحيوانات و التسلية لولاية مستغانم و الثانية اتفاقية تعاون علمي و تقني بين المؤسسة و المعهد الوطني العالي للصيد البحري و تربية المائيات و و التوعية البيئية.

و قد استفاد من النشاطات التربوية البيئية التي توفرها الحديقة 4641 طفل , و دائما في المجال البيئي فقد تم تكوين 176طفل منخرط في ورشات بيئية ( البستنة تربية الأسماك و المائيات التعرف على الطيور و النباتات الطّبية) اضافة الى 230 شخص بالنسبة للكبار في ورشة البستنة و تربية الأسماك بمجموع 406 شخص.

يذكر ان حديقة التجارب التي أسست سنة 1832 تتربع على مساحة 32 هكتارا و قد تم إعادة فتحها للزوار سنة 2009 بعد أشغال إعادة تهيئة و تحديث استمرت مدة خمس سنوات.