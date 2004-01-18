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توقيف 9 مهربين وحجز شاحنة محملة بـ 9 أطنان من المواد الغذائية ببرج باجي مختار

  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 12:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات
توقيف 9 مهربين وحجز شاحنة محملة بـ 9 أطنان من المواد الغذائية ببرج باجي مختار

الجزائر- أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال ال48 ساعة الماضية، تسعة مهربين وحجزت شاحنة محملة بـ 9 أطنان من المواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب ببرج باجي مختار، حسب ما افاده به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس.

و اوضح البيان انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 جانفي 2018 ببرج باجي مختار/ن.ع.6، تسعة (09) مهربين وحجزت شاحنة محملة بـتسعة (09) أطنان من المواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب.

و في سياق ذي صلة، تمكن حرس الحدود من ضبط 100 كيلوغرام من الكيف المعالج  بتلمسان /ن.ع.2، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني  ثلاثة (03) أشخاص بكل من تلمسان/ن.ع.2 وميلة وسكيكدة/ن.ع.5 وحجزوا سلاحين (02) ناريين و2500 خرطوشة من مختلف العيارات و12،2 كيلوغرام من المواد المستعملة في صناعة الخراطيش".

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني "31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و الأغواط و الطارف وباتنة".

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توقيف 9 مهربين وحجز شاحنة محملة بـ 9 أطنان من المواد الغذائية ببرج باجي مختار
  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 12:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

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