تيارت : أحكام بين البراءة و10 سنوات سجنا في حق 7 متهمين في قضية تخص  المتاجرة بالمخدرات

تيارت - أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت يوم الأربعاء أحكاما بين البراءة و10 سنوات سجنا في حق 7 متهمين في قضية تتعلق بتكوين جمعية إجرامية وحيازة المخدرات قصد البيع والنقل.

وتعود حيثيات هذه القضية التي تم النظر فيها اثر استئناف الأحكام الصادرة في الحكم الابتدائي الى 4 أبريل 2017 عندما أوقف أفراد فرقة الدرك الوطني بعين كرمس (ولاية تيارت) مركبة على متنها 9 كلغ و500 غرام من الكيف المعالج قادمة من ولاية تلمسان ليتم توقيف السائق وابنه الذي كان برفقته.

وأصدرت المحكمة احكاما بين 8 و10 سنوات سجنا في حق هذين الشخصين وكذا المتهم الذي كلف السائق بنقل المخدرات فضلا عن ممونه القاطن بولاية تلمسان فيما تم تبرئة ثلاثة أشخاص آخرين.

يذكر أن ممثل النيابة العامة التمس تأييد الأحكام الصادرة في الحكم الابتدائي والتي تراوحت بين سنة واحدة و20 سنة سجنا.