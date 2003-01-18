تحصيل 2 مليار دج من اشتراكات المنتسبين في وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء

قسنطينة - تمكنت وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء خلال سنة 2017 من تحصيل مبلغ 2 مليار دج من اشتراكات المنتسبين لها, حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مسؤولة خلية الإصغاء بهذه الوكالة أمينة درويش.

و في تصريح لوأج أوضحت ذات المسؤولة بأن هذا المبلغ المحصل يمثل 80 بالمائة من الميزانية التقديرية السنوية للوكالة للسنة المنقضية مضيفة بأنه تم تسطير هدف تحصيل 2 مليار و 120 مليون دج بتاريخ 31 ديسمبر 2017 و بلوغ أكبر قاعدة انتساب ممكنة للوكالة.

و بعد أن تحدثت عن أهم المزايا و التحفيزات الممنوحة من طرف الوكالة لفائدة منتسبيها لاسيما من خلال على وجه الخصوص جدولة تسديد ديونهم الخاصة بالاشتراكات السابقة حسب إمكاناتهم المالية مع إعفائهم من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع آخر قسط من الاشتراك الأساسي المستحق, أوضحت بأنه إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم بلغ عدد المنتسبين للوكالة المحلية 56 ألف و 814 مشترك من بينهم 3337 منتسب جديد.

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و أضافت بأنه تم إحصاء ما لا يقل 7111 متخلف عن تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء بقسنطينة, 2835 منهم تخلفوا عن "عملية تحيين اشتراكاتهم" فيما لم يفي 4276 مشتركا آخرا استفادوا من إجراءات "جدولة الديون" بالتزاماتهم.

و كشفت بأنه بعد توجيه إعذارات للمتخلفين عن تحيين اشتراكاتهم تم تحويل ملفات المتأخرين عن تسديد الاشتراكات نحو مصلحة المنازعات التابعة لوكالة قسنطينة بغية مباشرة إجراءات التحصيل الإجباري لهذه الديون بدءا من الثاني يناير الجاري.

و في إطار مسعى التقرب من المواطنين المنتسبين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء لاسيما الفلاحين سيتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 فتح شباكين جواريين ببلديتي زيغود يوسف و عين عبيد, وفقا لنفس المصدر.