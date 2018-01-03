الشلف: توقعات بجني قرابة مليون ونصف قنطار من الحمضيات

الشلف - تتوقع مصالح مديرية الفلاحة بالشلف جني ما يعادل مليون و نصف قنطار من الحمضيات هذا الموسم, حسبما استفيد يوم الأربعاء لدى مدير القطاع مختار بلعيد.

وأوضح السيّد بلعيد لوأج على هامش فعاليات يوم دراسي حول الحمضيات احتضنه فندق "لافالي" وسط المدينة بمشاركة الفاعلين في القطاع (فلاحين- محولين-الغرفة الفلاحية-الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي) أن توقعات مصالحه حول انتاج الحمضيات هذا الموسم تتراوح في حدود المليون ونصف قنطار مع تسجيل زيادة ملموسة مقارنة بإنتاج الموسم الفارط.

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة بالولاية أن الظروف المناخية الملائمة وكذا حجم المساحة المخصصة لزراعة الحمضيات المقدّرة ب 6.500 هكتار بالإضافة إلى تجديد عديد البساتين وارتفاع مردودية الهكتار كلها "عوامل ساهمت في ارتفاع الانتاج هذا الموسم خاصة في ظل العمليات الأولى للجني التي حققت مردودا وافرا".

"ولاية الشلف التي تعتبر من الولايات الرائدة في مجال الحمضيات وطنيا" يقول السيّد بلعيد عرفت "تراجعا" في المساحة المخصصة لهذه الشعبة من 10.000 هكتار إلى 5.400 هكتار "ليتم خلال الثلاث السنوات الأخيرة إعادة غرس حوالي 900 هكتار في إطار برنامج تجديد المساحات المغروسة بأشجار الحمضيات التي تعود أعمارها لستين سنة" خلت كما أوضح ذات المتحدّث.

و تراهن مديرية المصالح الفلاحية بمعية الغرفة الفلاحية ومعهد حماية ومراقبة النباتات وكذا مركز البحوث ودراسة الحمضيات على رفع مردودية أشجار الحمضيات وتكثيفها حيث تم خلال عملية تجديد عديد المساحات مؤخرا الوصول إلى غرس حوالي 500 إلى 600 شجيرة في الهكتار الواحد حسبما كشف عنه السيّد بلعيد الذي أشار "لنوعية وجودة هذه الشتلات التي يمكن لمنتجاتها دخول قائمة السلع المعنية بالتصدير".

من جانبها ثمّنت مسؤولة مشروع مركز بحوث دراسة الحمضيات لولاية الشلف, مليكة مزيان, اجتماع الفاعلين في قطاع الحمضيات خلال هذا اللقاء لبحث سبل وآفاق تطوير هذه الشعبة خاصة أنه تم اختيار الشلف من طرف الوزارة الوصية لتكون قطب حمضيات مؤكّدة في ذات السياق على ضرورة تشخيص الوضع الحالي لكثير من البساتين والمساحات القديمة وإعادة تجديدها.

وخلال مداخلتها بخصوص المهام التي يضطلع بها مركز بحوث ودراسة الحمضيات الذي يضم نخبة من الباحثين الجامعيين بجامعة حسيبة بن بوعلي أكّدت السيّدة مزيان على مرافقة الفلاحين في تطوير هذه الشعبة من خلال الاتصال بهم وتزويدهم بآخر التقنيات الحديثة في هذا المجال كما قدّمت عرضا تقنيا حول كيفية انشاء بستان حمضيات خاصة أن نتائج عملية الغراسة ونجاحها من فشلها يظهر بعد خمس سنوات كما أوضحت ذات المتحدثة.

للإشارة شهد هذا اليوم الدراسي حضور عديد الفلاحين الذين عبروا لوأج عن أهمية مثل هذه النشاطات سواء في تقريب جميع الفاعلين وتعريفهم على بعض أو من حيث تحيين وتجديد معلوماتهم بخصوص آخر التقنيات والمستجدات بقطاع الحمضيات.