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إصابة شخصين بجروح خفيفة جراء زلزال واد جر بولاية البلدية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 12:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرات
إصابة شخصين بجروح خفيفة جراء زلزال واد جر بولاية البلدية

الجزائر - أكدت مصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء أن  شخصين (2) أصيبا بجروح خفيفة على إثر الزلزال الذي ضرب ليلة أمس الثلاثاء  منطقة واد جر بولاية البليدة. 

وأوضح ذات المصدر أن الجروح التي تم تسجيلها كانت بسبب "الفزع" الذي خلفه الزلزال, مضيفا أنه تم إسعاف المصابين في عين المكان قبل تحويلهما إلى مستشفى العفرون.

كما تم --حسب نفس المصدر-- تسجيل انهيار جزئي لسقف منزل قديم على مستوى حي النسيسة ببلدية بومدفع بولاية عين الدفلى.

 

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وذكر البيان أن الهزة الارضية سجلت في حدود الساعة 21 و59 دقيقة على  بعد 4  كلم جنوب غرب بلدية واد جر وبلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر, حيث شعر بها سكان الولايات المجاورة (عين الدفلى, تيبازة, المدية, الجزائر وبومرداس).

وأشارت الحماية المدنية الى أن وحداتها قامت بخرجات استطلاعية للأماكن التي مسها الزلزال من أجل "طمأنة المواطنين وتفادي حالات الهلع والفزع, خاصة في الأماكن المجاورة لبلدية واد الجر, حيث تم تحسيس المواطنين وتذكيرهم بالنصائح والإرشادات الواجب اتباعها قبل, أثناء وبعد الهزة الأرضية".

 

من جهة أخرى, تدخل أعوان الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الأخيرة من أجل تحويل جثة شخص توفي مختنقا بعد استنشاقه غاز أحادي أكسيد الكربون بحي الزريعة  ببلدية الجلفة, في حين تم إنقاذ 19 شخصا آخر على مستوى كل من ميلة, المدية, الأغواط وسطيف.

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إصابة شخصين بجروح خفيفة جراء زلزال واد جر بولاية البلدية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 12:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرة   شارك

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