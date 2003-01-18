هزة أرضية بقوة 3,4  درجات على سلم ريشتر بولاية البليدة

مسيرات مؤيدة للحكومة الإيرانية بعد موجة الاحتجاجات المنددة بتردي الوضع الاقتصادي في البلاد -

الإنفاق العسكري يواصل ارتفاعه في العالم -

ارتفاع واردات الحليب و السكر خلال 11 شهرا الأولى من 2017 -

محمد نواس ينصب رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع صيدال -

مجلس الأمة يستأنف أشغاله الثلاثاء المقبل بمناقشة قانوني اختصاصات مجلس الدولة و تنظيم السجون -

اسبانيا 2017 : حركة التضامن مع الصحراء الغربية عازمة على مرافقة الشعب الصحراوي في نضاله -

التأكيد على أهمية تنظيم الأيام التكوينية الجراحية لتحسين مستوى الأداء الطبي لفائدة أفراد الأمن الوطني -

الرابطة الأولى موبيليس: الرائد في خطر بالعاصمة والملاحقون في انتظار تعثره -

إصابة شخصين بجروح خفيفة جراء زلزال واد جر بولاية البلدية -

جلسة عامة غدا الخميس بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية -

البطولة الافريقية لكرة اليد 2018 (تحضيرات): استدعاء 18 لاعبا لدورة قطر الدولية -

تجارة: افتتاح الفترة الشتوية للبيع بالتخفيضات قريبا -

نسعى لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف لدى لجنة تسوية النزاعات -

التنويه بالتجربة الجزائرية في معالجة مسالة الهجرة في كوناكري -

هزة أرضية بالبليدة: عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية لحد الساعة -

هزة أرضية بقوة 5 درجات على سلم ريشتر بولاية البليدة -

تسوية الميزانية لسنة 2015 : استهلاك اكثر من 83 في المائة من ميزانية تسيير قطاع الثقافة -

مرموري يستعرض كيفية توزيع الاعتمادات المالية لميزانية التسييروالتجهيز المخصصة لقطاع السياحة في 2015 -

القضاء على 91 إرهابيا و توقيف 40 آخر خلال 2017 -