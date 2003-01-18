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هزة أرضية بقوة 3,4  درجات على سلم ريشتر بولاية البليدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 12:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات

الجزائر - سجلت هزة أرضية بقوة 3,4 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة العاشرة و 18 دقيقة من صباح اليوم الاربعاء بولاية البليدة, حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

 

وأوضح نفس المصدر ان مركز هذه الهزة الارتدادية للزلزال الذي ضرب أمس  الثلاثاء نفس الولاية في حدود العاشرة ليلا, قد حدد ب 13 كلم جنوب-شرق وادي جر.

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هزة أرضية بقوة 3,4  درجات على سلم ريشتر بولاية البليدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 12:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

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