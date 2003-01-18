هزة أرضية بقوة 3,4  درجات على سلم ريشتر بولاية البليدة

وأوضح نفس المصدر ان مركز هذه الهزة الارتدادية للزلزال الذي ضرب أمس الثلاثاء نفس الولاية في حدود العاشرة ليلا, قد حدد ب 13 كلم جنوب-شرق وادي جر.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - سجلت هزة أرضية بقوة 3,4 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة العاشرة و 18 دقيقة من صباح اليوم الاربعاء بولاية البليدة, حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وأوضح نفس المصدر ان مركز هذه الهزة الارتدادية للزلزال الذي ضرب أمس الثلاثاء نفس الولاية في حدود العاشرة ليلا, قد حدد ب 13 كلم جنوب-شرق وادي جر.