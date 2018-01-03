هزة أرضية بالبليدة: عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية لحد الساعة

البليدة-لم تخلف الهزة الأرضية التي ضربت في حدود الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء ولاية البليدة خسائر بشرية أم مادية لحد الساعة حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة.

و باستثناء حالة الخوف و الهلع التي انتابت المواطنين، حيث لوحظ خروج العديد منهم إلى الشوارع خوفا من تبعات هذه الهزة فقد أكدت ذات المصادر أن مصالحها لم تتلق إلى غاية الآن أي نداء استغاثة كما أنها لم تسجل أي تدخل.

و أضاف أن وحدات الحماية المدنية تقوم حاليا بخرجات تعرف و استطلاع لمعاينة الوضع.

و كان سكان العديد من الولايات المجاورة للبليدة على غرار ولاية الجزائر و تيزي وزو وعين الدفلى و بومرداس و تيبازة قد شعروا بهذه الهزة لشدتها التي بلغت 5 درجات على سلم ريشتر، كما تم تحديد موقعها على بعد 4 كلم جنوب غرب بلدية وادي جر دائرة العفرون ولاية البليدة حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفزياء في بيان تلقت واج نسخة منه .