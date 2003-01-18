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هزة أرضية بقوة 5 درجات على سلم ريشتر بولاية البليدة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 22:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 40 مرات
هزة أرضية بقوة 5 درجات على سلم ريشتر بولاية البليدة

الجزائر-سجلت هزة أرضية بقوة 5 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة التاسعة و 59 دقيقة من ليلة يوم الثلاثاء بولاية البليدة.

وأوضح مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفزياء في بيان تلقت واج نسخة منه أن مركز الهزة التي بلغت 5 درجات على سلم ريشتر حدد ب4 كلم جنوب غرب وادي جر بولاية البليدة.

هزتن ارتداديتين  بقوة 3،4 و 3،2 على سلم ريشتر بولاية البليدة

 

سجلت هزة أرضية بقوة 3،4 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة ال 01 و23 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء بولاية البليدة.

وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان تلقت واج نسخة منه ان مركز الهزة التي بلغت 3،4 درجات على سلم ريشتر حدد موقعه ب3 كلم جنوب شرق وادي جر بولاية البليدة.

كما سجلت هزة أرضية إرتدادية ثانية  بقوة 3،2 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة ال07 سا و08 دقائق صباح اليوم الاربعاء بولاية البليدة.

وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له ان مركز الهزة حدد موقعه بـ 3 كلم جنوب وادي جر بولاية البليدة.

آخر تعديل على الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 09:00
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هزة أرضية بقوة 5 درجات على سلم ريشتر بولاية البليدة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 22:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 40 مرة   شارك

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