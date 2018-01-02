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بيئة : زرواطي تؤكد على ضرورة القضاء على المفرغة العشوائية بتابلاط

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 17:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات

المدية - أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة  الزهراء زرواطي يوم الثلاثاء بالمدية على ضرورة القضاء في اقرب الآجال على  المفرغة العشوائية بتابلاط و الشروع في أشغال تطهير الموقع لتجنب تلوث طبقة  المياه الجوفية بوادي الحد.

وأوضحت السيدة زرواطي لدى تنقلها إلى هذه المفرغة العشوائية التي تشكل تهديدا  حقيقيا للصحة العمومية بتابلاط و تعد عامل تلوث الموارد المائية بالمنطقة منذ  عدة سنوات أن "إزالة و تطهير مفرغة تابلاط يجب أن يتم في اقرب وقت ممكن لتخليص  المنطقة نهائيا من مصدر التلوث و التقليل من آثاره السلبية على البيئة".

وأمرت الوزيرة في هذا الصدد بتنصيب لجنة تقنية تحت إشراف الصندوق الوطني  لحماية البيئة و الساحل لوضع في مدة أسبوع مخطط لإزالة و تطهير الموقع.

ومن جهة أخرى أكدت أن دائرتها الوزارية لن تدخر أي مجهود لدعم الطلب الذي  قدمته السلطات المحلية لرفع التجميد عن مشروع انجاز مركز للردم التقني  بتابلاط.

وبقصر البخاري زارت الوزيرة مركز الردم التقني الجديد بالمنطقة الجنوبية حيث  شددت مطولا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عمر صلاحية و تأثير هذا النوع من  المنشآت معتبرة أن مراكز الردم التقني يجب أن لا تستجيب للاحتياجات الفورية  للبلديات بل يجب التفكير على المدى الطويل.

 

وقالت السيدة زرواطي في هذا الإطار: "مراكز الردم التقني يجب أن لا تكون  فضاءات عادية لوضع النفايات فحسب مشيرة إلى أنها يجب أن تصبح وسيلة لتثمين  النفايات المنزلية التي من شأنها جلب موارد مالية لا يستهان بها للقطاع .

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بيئة : زرواطي تؤكد على ضرورة القضاء على المفرغة العشوائية بتابلاط
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 17:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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