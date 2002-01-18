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نحو فتح 5 خطوط جديدة لنقل المسافرين عبر السكة الحديدية بناحية قسنطينة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 17:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

قسنطينة- سيتم فتح 5 خطوط جديدة لنقل المسافرين عبر السكك  الحديدية و ذلك ضمن مخطط النقل الخاص بالمديرية الجهوية للشركة الوطنية للنقل  بالسكك الحديدية لناحية قسنطينة, حسب ما علم يوم الثلاثاء من نائب مدير  المسافرين بالمديرية الجهوية لذات الشركة, نبيل دعاس.

و أوضح ذات المسؤول لوأج بأن الأمر يتعلق بالخطوط الرابطة بين كل من تقرت-  الجزائر العاصمة و قسنطينة-عنابة و عين مليلة (أم البواقي) - تبسة و  جيجل-قسنطينة علاوة على استئناف الخدمة عبر خط باتنة-الجزائر العاصمة بعد توقف  قارب السنة.

و بعد أن أضاف بأن هذا الإجراء يستهدف على وجه الخصوص لتسهيل تنقل المواطنين  و ضمان استمراريتها طوال أيام السنة علاوة على تعزيز قدرات الشركة في نقل  المسافرين عرج ذات المسؤول للحديث عن "فتح خطوط جديدة أخرى تضمن أفضل الخدمات  للمسافرين بمجرد تهيئة عديد العربات التابعة لعتاد الشركة و اقتناء تجهيزات  حديثة " و هي العملية التي أكد بأنها "تسير في الاتجاه الصحيح على المستوى المركزي للشركة."

و أردف المتحدث بأن هذه الخطوط الجديدة ستضاف للخطوط العاملة بناحية قسنطينة  و المتمثلة في قسنطينة-بسكرة و قسنطينة-الجزائر العاصمة و كذا قطار المراقد  الذي ينطلق من عنابة وصولا إلى الجزائر العاصمة مرورا بقسنطينة مما سيسهم  -حسبه- في "تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين لاسيما فيما يخص الراحة و  الأمن و السرعة".

 

و بعد أن تحدث عن عديد التسهيلات و الجهود المبذولة لتطوير و عصرنة النقل  بالقطار أوضح ذات المسؤول بأنه تم إلى غاية نهاية نوفمبر المنصرم تسجيل تنقل  462 ألف و 216 مسافرا على متن كل من قطار الضواحي و ما بين المدن و كذا الخطوط  الطويلة و هو الرقم الذي "لن يكون بعيدا عما تم تحقيقه خلال سنة 2016 التي  شهدت تنقل ما مجموعه 528 ألف و 992 مسافر عبر نفس القطارات".

كلـمات مفتـاحيــة :
نحو فتح 5 خطوط جديدة لنقل المسافرين عبر السكة الحديدية بناحية قسنطينة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 17:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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