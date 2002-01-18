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تطبيق نظام الدفع و الدخول الآلي لسوق الجملة بالكاليتوس ابتداء من الثلاثي الأول 2018

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 15:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 29 مرات
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الجزائر - علم يوم الثلاثاء لدى مديرية مؤسسة تسيير  المذابح و مسمكة الجزائر العاصمة أنه ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2018 سيتم اطلاق نظام الدفع و الدخول الآلي لسوق الجملة للخضر و الفواكه بالكاليتوس  (الجزائر العاصمة).

و في تصريح لوأجي أكد المدير العام لهذه المؤسسة السيد رضا عطاب أنه  "سيتم اطلاق نظام الدفع و الدخول الآلي لسوق الجملة بالكاليتوس ابتداء من  الثلاثي الاول 2018 بهدف زيادة المداخيل بالنظر الى العدد المتزايد لزبائنه 80  بالمئة منهم تجار يقصدونه من أجل التموين من مختلف ولايات الوطن".

 

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في هذا الصدد صرح السيد عطاب أن سوق الجملة للفواكه و الخضر  بالكاليتوس التي تعرف يوميا " تدفقا كبيرا" للتجار و الفلاحين و الباعة من  مختلف ولايات الوطن قد حقق سنة 2017 رقم أعمال بلغ 120 مليون دج منها 90 مليون  فوائد حققت من عمليات الدفع من أجل الدخول الى السوق" مضيفا أنه اعتمادا على  نظام الدفع الآلي فان المداخيل السنوية ستصبح أهم بكثير.

و تتطلع مؤسسة تسيير المذابح و مسمكة الجزائر العاصمةي التي تسير  النشاطات المرتبطة بالمذابح و سوق الجملة للعاصمة الى تسليم منشآت قاعدية أخرى  للتمكن من استقبال جميع زبائنها و بالتالي " تفادي انتشار الأسواق الفوضوية".

كما يرى ذات المسؤول أن نشاطات سوق الجملة بالكاليتوس و مذبح حسين داي "  يمكن توسيعهما و تحقيق رقم أعمال أهم بكثير في حالة تزويدهما بهياكل قاعدية  (فضاءات و مخازن و أرضيات...).

 

واعتبر المتحدث أن مؤسسة تسيير المذابح و مسمكة الجزائر العاصمة (التي  تسير هذين النشاطين) تعد مؤسسة تجارية " حقيقية" تتمتع بخبرة في تسيير سوق  للفواكه و الخضر و مسمكة و مذبح داعيا الى تزويدها بالمزيد من الهياكل  القاعدية من أجل تطويرها.

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 19:59
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تطبيق نظام الدفع و الدخول الآلي لسوق الجملة بالكاليتوس ابتداء من الثلاثي الأول 2018
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 15:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 29 مرة   شارك

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