ولاية الجزائر: توقيف أزيد من 2000 مشتبه فيه متورط في أكثر من 1800 قضية  جزائية وجنائية خلال شهر ديسمبر

الجزائر - تم معالجة 1.837 قضية جزائية و جنائية مع توقيف 2.197 متورط تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة في غضون شهر ديسمبر الماضي على مستوى إقليم ولاية الجزائر حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصالح أمن الولاية.

وحسب ذات المصدر، فيوجد من بين المشتبه فيهم 1017 شخص تورطوا في قضايا تتعلق ب"حيازة و استهلاك المخدرات و الأقراص المهلوسة" و 235 آخر تورط في قضايا تتعلق ب"حمل أسلحة بيضاء محظورة" فيما توبع 945 شخص آخر في قضايا مختلفة.

ويوجد من بين القضايا المعالجة 157 قضية متعلقة ب"المساس بالممتلكات" و 370 قضية متعلقة بال"مساس بالأشخاص من بينها قضيتين (2) متعلقتين ب"القتل العمدي".

أما بالنسبة للجنح و الجنايات ضد "الأسرة و الآداب العامة" فقد عالجت مصالح أمن الجزائر 12 قضية بالإضافة إلى336 قضية متعلقة ب"الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي"و 78 قضية متعلقة ب"الجرائم الاقتصادية و المالية"، يضيف نفس المصدر.

وفي إطار مكافحة المخدرات تم في نفس الفترة معالجة 883 قضية تورط فيها 1017 شخص و أسفرت عن حجز" أزيد من 39 كلغ من القنب الهندي و 448 غرام من الهيرويين و 4ر49 غرام من الكوكايين و 13000 قرص مهلوس تبرز مصالح أمن الجزائر.

أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة فقد عالجت مصالح أمن الجزائر 227 قضية تورط فيها 235 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، حسب ذات المصدر.

وبخصوص نشاطات الشرطة العامة و التنظيم أجريت خلال ذات الشهر 256 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة و تنفيذ 3 قرارات غلق صادر عن السلطات المختصة.

كما سجلت مصالح الأمن العمومي لولاية الجزائر غضون نفس الفترة 43 حادث مرور أدت إلى وفاة 3 أشخاص و إصابة 52 آخرين بجروح .و تم تسجيل 10210 مخالفة مرورية مع سحب 3067 رخصة سياقة.

واستقبلت مصالح أمن ولاية الجزائر في ذات الفترة 59356 مكالمة عبر خط النجدة 17 و الخط الأخضر 1548 للتبليغ عن الجرائم و المخالفات ضد قوانين الجمهورية.