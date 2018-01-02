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الشلف: دخول المحطة البرية للنقل بالحمادية حيز الخدمة في غضون شهرين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 12:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرات
الشلف: دخول المحطة البرية للنقل بالحمادية حيز الخدمة في غضون شهرين

الشلف - ألح وزير الأشغال العمومية والنقل, عبد الغني زعلان, اليوم الثلاثاء بالشلف على ضرورة دخول المحطة البرية للنقل بالحمادية حيز الخدمة في غضون الشهرين المقبلين.

ولدى معاينته لمحطة النقل البري بمنطقة الحمادية في مستهل زيارة العمل  والتفقد التي تقوده إلى الولاية, ثمن السيد زعلان انتهاء الأشغال بالنسبة  للمبنى الرئيسي والأرصفة داعيا مسؤولي قطاع النقل بالولاية الى فتح المحطة أمام المسافرين والناقلين خلال شهرين بعد إتمام بعض أشغال لوحات الإشارة والتوجيه وتركيب كاميرات المراقبة.

ويعتبر مشروع المحطة البرية للنقل الذي انطلقت به الأشغال سنة 2008 وعرف تأخرا في أشغال الانجاز لعدة أسباب على غرار تغيير اختيار الارضية ونقص الغلاف  المالي , حسب شروحات مدير قطاع النقل, مشروعا استراتيجيا حيث من المنتظر ان يوفر زهاء 40.000 مقعدا في حين بلغت تكلفته ازيد من 520 مليون دينار بعد أن  انطلق بغلاف مالي قدر ب 100 مليون دينار.

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كما قام المسؤول الاول عن قطاع الأشغال العمومية والنقل بزيارة مشروع انجاز الطريق السيار الرابط بين تنس وتيسمسيلت وكذا مطار ابو بكر بلقايد ليقوم فيما  بعد بإعطاء اشارة انطلاق مشروع انجاز الطريق الإجتنابي الرابط بين مدينة اولاد  فارس والمطار.

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للإشارة، لا تزال زيارة العمل والتفقد التي تقود السيد زعلان إلى الولاية  متواصلة حيث ينتظر أن يقوم بمعاينة مشروعي انجاز منشأة فنية على مستوى الطريق  الاجتنابي اولاد فارس ومشروع انجاز محطة الدفع والصيانة للطريق السيار شرق غرب وكذا الاستماع لعرض توسيع وعصرنة ميناء تنس. 

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 12:26
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الشلف: دخول المحطة البرية للنقل بالحمادية حيز الخدمة في غضون شهرين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 12:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرة   شارك

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