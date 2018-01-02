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الجلفة : مصرع ثلاثة اطفال في حادثي مرور 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 09:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 31 مرات

الجلفة - لقي ثلاثة أطفال يوم الاثنين مصرعهم في حادثي  مرور منفصلين وقعا بولاية الجلفة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وذهب ضحية الحادث الأول طفل وشقيقته يبلغان من العمر (5و6سنوات) لقيا حتفهما  مساءا  ببلدية  أم العظام ( 190 كيلومتر جنوب الجلفة) جراء دهسهما من  طرف شاحنة  وأفاد النقيب خليلي مختار المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية أن  إسعافات الوحدة الثانوية لمدينة مسعد (75 كيلومتر جنوب الولاية)  تدخلت  مساء  هذا اليوم لأجل حادث مرور مميت ببلدية أم العظام  تمثل في دهس شاحنة لطفل  وشقيقته يبلغان من العمر 05 و 06 سنوات مما تسبب في وفاتهما في عين المكان .

وأضاف أن " جثتي الضحيتين حولتا من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ  الجثث بمستشفى مدينة مسعد. وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة  أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.

 

وحسب المكلف بالإعلام لدى ذات السلك فقد تم تسجيل  بعد هذا الحادث المأساوي  حادث مرور ثاني وقع بالجهة الشمالية للولاية على محور الطريق  الولائي رقم(  137 )في شطره الرابط بين بلديتي سيدي لعجال وقصر الشلالة ( تيارت) تمثل في  انحراف وانقلاب سيارة نفعية مما أدى إلى هلاك  طفل  يبلغ من العمر ( 11 سنةفي عين المكان وإصابة 02 من مرافقيه (25 و 46 سنة ) بجروح وإصابات مختلفة.

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الجلفة : مصرع ثلاثة اطفال في حادثي مرور 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 09:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 31 مرة   شارك

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