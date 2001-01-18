سكيكدة: هزة أرضية بقوة 2ر3 درجات بجنوب عين بوزيان

وحدد مركز الهزة التي سجلت في منتصف الليل و53 دقيقة (00سا53د) على بعد كيلومترين جنوب عين بوزيان, حسب نفس المصدر.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - سجلت ليلة الأحد إلى الاثنين هزة أرضية بعين بوزيان بولاية سكيكدة بلغت شدتها 2ر3 درجات على سلم ريشتر, حسبما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.
وحدد مركز الهزة التي سجلت في منتصف الليل و53 دقيقة (00سا53د) على بعد كيلومترين جنوب عين بوزيان, حسب نفس المصدر.